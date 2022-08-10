"Із взяттям Мелітополя впаде все": Україна готує несподіваний удар - Арестович

Звільнення Мелітополя ЗСУ стане катастрофою для РФ / Фото УНІАН , РІА Мелітополь

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські окупанти поняття не мають, де саме атакуватимуть українські війська. ЗСУ їх здивують. При цьому фактор Мелітополя може стати ключем до катастрофи російського вторгнення.

Арестович нагадав, що на початку липня він прогнозував, що в середині серпня армія РФ стане в оборону, і саме так і відбувається.

Радник глави ОП також прокоментував контрдії окупантів на правому березі Дніпра.

"Це відволікаючий удар, вони не знають, де ми будемо починати, відповідно і перестраховуються. Але я думаю, що ми їх здивуємо дуже сильно. Це моє припущення. Скажімо так, це не те, що я знаю плани і хитро натякаю, я просто припускаю. Тому ось вона оборона-то", - сказав Арестович в ефірі Фейгін Live 9 серпня.

За його словами, окупанти задумали стратегічну оборонну операцію на Півдні, тому що це найвразливіше місце.

"Взяття Мелітополя - впаде все, оборона Херсона, оборона Криму і оборона Маріуполя. І все, це катастрофа повна, повна, беззастережна. Це не взяття Херсона, яке стало б катастрофою. Це катастрофа взагалі повна, всього, що тільки є, всієї цієї війни і всього путінського режиму. Вони бояться цього як вогню. І стають там в оборону", - сказав Арестович.

Як повідомляв Главред, Мелітополь у Запорізькій області може бути звільнений Збройними силами України від російських окупантів в першу чергу, заявив військовий експерт Сергій Грабський. За його словами, це може стати результатом наступальної операції ЗСУ.

Тим часом у тимчасово окупованому Мелітополі почався широкий партизанський рух у відповідь на жорстоке придушення окупантами протестів мирних жителів. Цілями партизанів є як логістика окупантів, так і місцеві колаборанти, розповів мер міста Іван Федоров.

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