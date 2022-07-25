Окупанти готові залишити Мелітополь - погрожують підірвати об'єкти інфраструктури

Окупанти готові залишити Мелітополь / скріншот

Російські окупанти обговорюють можливість свого виходу з тимчасово окупованого Мелітополя.

Вони погрожують, що в такому випадку вся замінована інфраструктура міста буде зруйнована, заявив мер Мелітополя Іван Федоров В інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, інфраструктурні об'єкти знаходяться під контролем військ РФ, їх використовують в якості складів для боєприпасів і військових баз

"Зараз захоплена вся інфраструктура міста. Сьогодні вони можуть бути в одній школі, завтра будуть в іншій і їм все одно", – зазначив мер.

читайте такожБояться партизанів і ЗСУ: колаборанти в Мелітополі з переляку відмовилися ходити на роботуФедоров додав, що окупанти вже не виключають варіант, що місто вони покинуть.

Нагадаємо, у захопленому РФ Мелітополі Запорізької області широкий партизанський рух розгорнувся у відповідь на жорстоке придушення окупантами протестів мирних жителів. Цілями партизан є як логістика окупантів, так і місцеві колаборанти, розповів мер міста Іван Федоров.

Раніше мер міста Мелітополь Іван Федоров заявляв, що російські окупанти готують проведення так званого "референдуму".

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