Окупанти готові залишити Мелітополь - погрожують підірвати об'єкти інфраструктури

Мер розповів, що багато будівель в місті заміновані.
Російські окупанти обговорюють можливість свого виходу з тимчасово окупованого Мелітополя.
Вони погрожують, що в такому випадку вся замінована інфраструктура міста буде зруйнована, заявив мер Мелітополя Іван Федоров В інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
За його словами, інфраструктурні об'єкти знаходяться під контролем військ РФ, їх використовують в якості складів для боєприпасів і військових баз
"Зараз захоплена вся інфраструктура міста. Сьогодні вони можуть бути в одній школі, завтра будуть в іншій і їм все одно", – зазначив мер.
читайте такожБояться партизанів і ЗСУ: колаборанти в Мелітополі з переляку відмовилися ходити на роботуФедоров додав, що окупанти вже не виключають варіант, що місто вони покинуть.
Нагадаємо, у захопленому РФ Мелітополі Запорізької області широкий партизанський рух розгорнувся у відповідь на жорстоке придушення окупантами протестів мирних жителів. Цілями партизан є як логістика окупантів, так і місцеві колаборанти, розповів мер міста Іван Федоров.
Раніше мер міста Мелітополь Іван Федоров заявляв, що російські окупанти готують проведення так званого "референдуму".
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