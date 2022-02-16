Президент Зеленський і перша леді запустили в соцмережах челендж до Дня єднання

Зеленський з дружиною запустили челендж / Фото t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою запустив челендж до Дня єднання України.

Глава держави запропонував українцям зробити фото з прапором України, додати хештег #UAразом і опублікувати в соцмережах.

"Сьогодні в День єднання о 10:00 на будівлях і спорудах у всіх населених пунктах піднімуть синьо-жовтий прапор і прозвучить "Ще не вмерла Україна...". А в соцмережах ми запускаємо челендж. Зробіть фото або запишіть відео з прапором України. Додайте хештег #UAразом і опублікуйте. Позначте людину, якій хочете передати челендж", - написав Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Крім того, президент звернувся до українців і заявив, що неважливо якою мовою вони розмовляють, в якій частині України вони живуть або яку віру сповідують. За його словами, всі ми - українці, а День єднання - це свято великої України.

"Цей день - наш. Хто живе на правому і лівому берегах Дніпра. У містах і селах. Біля Карпат та териконів. На узбережжі Чорного та Азовського морів. Хто вболіває за Динамо чи Шахтар, а разом – за Україну. Хто відзначає Різдво, Песах чи Курбан-байрам, а разом -свірять в Україну! Хто спілкується українською, кримськотатарською, російською, угорською або мовою жестів, а разом - творять Україну не словами, а справами! Харків і Херсон. Запоріжжя та Закарпаття. Хмельницький і Кропивницький. Одеса і Миколаїв. Рівне та Файне. Житомир, Суми, Полтава. Франик і Марік. Волиняни та вінничани. Чернігів, Черкаси та Чернівці. Львів і Луганськ. Дніпро і Донецьк. Київ, Кривий Ріг і Крим. Україно! Разом! І назавжди!"–- написав президент.

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Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський відкрив телемарафон національної єдності з нагоди Дня єднання і звернувся до українців.

Нагадаємо, в Україні запровадили нове свято - День єднання. Воно відзначатиметься 16 лютого.

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