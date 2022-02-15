"Побачимо - тоді повіримо": Кулеба засумнівався у відводі військ РФ від українського кордону

Глава МЗС України вважає, що для цього потрібні докази.
Україна не вірить заявам РФ і повірить у деескалацію, коли побачить реальне відведення військ.
Так глава МЗС Дмитро Кулеба прокоментував повідомлення Міноборони РФ про початок повернення підрозділів Південного і Західного округів в місця дислокації після навчань.
"З РФ постійно звучать різні заяви, тому у нас є вже правило не "почуємо - тоді повіримо", а "побачимо - тоді повіримо". Побачимо відведення - повіримо в деескалацію", - сказав міністр.
Також Кулеба заявив, що Україні вдалося стримати РФ від подальшого загострення ситуації.
читайте також"Для цього немає причин": у Росії відхрестилися від вторгнення в Україну 16 лютогоНагадаємо, раніше в Міноборони РФ заявили про початок повернення військових з навчань в місця постійної дислокації. Йдеться про Західний і Південний округи, що межують з Україною.
Міністр оборони України Олексій Резніков раніше повідомив, що Росія не створила жодного наступального ударного угруповання, які потрібні були б у разі наміру провести широкомасштабне вторгнення в Україну.
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