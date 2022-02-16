Путін може тримати війська біля України, як ультиматум - Держдеп США

Путін може тримати війська для як ультиматум / Reuters

У Білому домі вважають, що президент Росії Володимир Путін може тримати війська біля кордону України, щоб "вибивати поступки".

"Звичайно, є ймовірність, що Путін буде тримати війська навколо України, щоб залякувати і стримувати, намагаючись вибити поступки. Але складно тримати війська місяцями, оточивши ними Україну. І як довго це може тривати-Я не знаю", - заявила заступник держсекретаря США Венді Шерман в інтерв'ю УП.

За версією США, активне скупчення військ РФ на кордоні України триває вже близько чотирьох місяців. Тим часом, влада України вважає, що значна частина російських військових дислокується там ще з квітня 2021 року, тобто більше 10 місяців.

"Тому важливо, щоб ми з Україною і надалі обмінювалися оцінками з цього приводу. Президент Байден робить це з президентом Зеленським; держсекретар Блінкен - з Зеленським і міністром Кулебою; радник з нацбезпеки Салліван - з Єрмаком. Ми будемо і далі обмінюватися також розвідувальним і візуальним. даними, щоб зрозуміти, що там відбувається", - зазначила заступник держсекретаря США.

Можливе вторгнення Росії в Україну

12 лютого видання Spiegel повідомило з посиланням на дані ЦРУ і американських військових, що напад Росії на Україну може статися 16 лютого.

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У Кремлі з іронією поставилися до інформації ЗМІ про можливе вторгнення Росії в Україну о третій годині ночі середи, 16 лютого. Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков запропонував українцям "поставити будильники і самим переконатися".

15 лютого президент США Джо Байден виступив з терміновою заявою через агресію Росії. За його словами, біля кордонів України знаходяться близько 150 тис. військ у Росії та Білорусі. Загроза вторгнення зберігається. При цьому США готові рішуче реагувати на вторгнення в Україну. Байден додав, що якщо буде атака РФ, США введуть негайні санкції. Північний потік - 2 не буде запущений.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає "цілком можливим", що Росія здійснить акт агресії щодо України на цьому тижні. За його словами, президент РФ Володимир Путін зробив для цього "все необхідне".

Постійний представник Росії в Європейському Союзі Володимир Чижов заявив, що Росія не планує здійснювати вторгнення в Україну ні 16 лютого, ні в будь-який інший день.

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