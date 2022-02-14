"Ми вдома": з'явилося відео Олени Зеленської в Києві

Президент України Володимир Зеленський разом зі своєю дружиною Оленою записали домашнє відео.
Дружина президента України Олена Зеленська не виїжджала за кордон і знаходиться в Києві. Відповідне фото опубліковане в студії Квартал 95 в Instagram.
На тлі чуток, що сім'я президента України покинула країну з'явилося фото, яке даний факт спростовує.
Олена Зеленська є автором Жіночого кварталу.
Разом з Оленою Зеленською на фото автори Жіночого кварталу Валерій Жидков, Олександр Пікалов, маркетинг-директор Ніна Горбачова, генеральний продюсер Ірина Пікалова.
Увечері 14 лютого на офіційній сторінці глави держави в Facebook з'явилося відео, на якому Володимир і Олена Зеленські, перебуваючи у себе вдома, привітали всіх з Днем святого Валентина.
читайте також"Вона завжди зі мною": Зеленський заявив, що його сім'я не покидала Україну
"Ми разом. Ми вдома. Ми в Україні", - сказав президент. Він зазначив, що відео знято не просто так і зараз важливо показати всім, що він з дружиною залишаються в країні.
Чутки про від'їзд Олени Зеленської і сім'ї
Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що на тлі передбачуваного російського військового вторгнення Олена Зеленська покинула Україну. Під час пресконференції 14 лютого президент Володимир Зеленський запевнив, що вся його сім'я перебуває в Україні.
"Моя сім'я завжди зі мною і з Україною. Це важливо для України і суспільства – бути тут", - сказав Зеленський.
Як раніше писали, перша леді України з'явилася на публіці в елегантному образі. Олена Зеленська вибрала стильний білосніжний костюм.
Раньше перша леді України захопила японців елегантним чином.
Читайте також:
- Олена Зеленська в елегантному і стильному вбранні вийшла в світ в США
- Перша леді Олена Зеленська підкорила стильним образом у школі з дітьми
- Перша леді Олена Зеленська здивувала новим образом