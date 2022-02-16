"З Днем єднання, синьо-жовті": Зеленський звернувся до українців під час телемарафону

Володимир Зеленський / скріншот

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня єднання.

"Великий народе великої країни, доброго ранку тобі! Сьогодні важливий день - День єднання нас усіх. Ми різні. Різного віку, різної статі, з різних міст, регіонів, різних професій, різних талантів, різних знань, мов, релігій. Але об'єднує нас одне бажання - бажання жити в мирі, жити щасливо однією сім'єю з дітьми, з батьками. І на все це ми маємо повне право, тому що ми у себе вдома. Ми в Україні", - сказав глава держави.

Зеленський підкреслив, що ніхто не буде любити наш дім так, як любимо його ми.

"І ніхто, тільки ми разом зможемо наш дім захистити. З Днем єднання, синьо-жовті! З Днем єднання, Україно! Схід, захід, південь, північ звучать лише разом, але звучать дуже сильно", — підкреслив президент.

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Зеленський також закликав дивитися телемарафон UAразом на українських каналах.

Нагадаємо, 16 лютого з 8:00 до 10:00 і з 19:00 до 22:00 з нагоди Дня єднання проходить спільний загальнонаціональний та регіональний телемарафон #UAразом.

Під час ефірів будуть порушувати важливі суспільно-політичні питання. Серед спікерів: представники влади, лідери громадської думки, волонтери.

Як повідомляв Главред, 14 лютого в Україні запровадили нове свято - День єднання. Воно відзначатиметься 16 лютого. Відповідний указ вже підписано.

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