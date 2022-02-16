Марно просторікувати про дати ймовірного вторгнення РФ в Україну - британський міністр оборони

Марно просторікувати про дати ймовірного вторгнення РФ в Україну / Reuters

Керівник Міністерства оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що марно просторікувати про дати можливого "вторгнення" Росії в Україну. Про це чиновник розповів в інтерв'ю телеканалу Sky News.

Разом з тим, Уоллес сказав, що офіційний Лондон не бачить свідчень відведення російський військ від кордонів України, а спостерігає лише нарощування і будівництво польових госпіталів.

"Я ніколи не називав дати, тому що у всіх розвідувальних матеріалах, які я бачив, найважливішим є не дати, а величезна кількість військ (біля кордону України ‒ Главред)",- сказав Уоллес.

Разом з тим, Керівник британського Міноборони заявив ‒ в Лондоні поки не бачать свідчень того, що РФ відвела війська від українських кордонів.

"Ми не бачили свідчень відведення військ, про який заявляє Кремль. Насправді ми бачимо нарощування, будівництво польових госпіталів і розгортання таких стратегічних озброєнь, як ракети "Іскандер", - сказав Уоллес.

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Можливе вторгнення Росії в Україну

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван також заявив, що Російська Федерація може почати вторгнення в Україну під час проведення Олімпійських ігор у Пекіні — напад може статися до 20 лютого.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає "цілком можливим", що Росія здійснить акт агресії щодо України на цьому тижні. За його словами, президент РФ Володимир Путін зробив для цього "все необхідне".

Постійний представник Росії в Європейському Союзі Володимир Чижов заявив, що Росія не планує здійснювати вторгнення в Україну ні 16 лютого, ні в будь-який інший день.