Україні з партнерами вдалося стримати Росію від ескалації - Кулеба

Ситуація з безпекою зараз залишається напруженою, але контрольованою, заявив міністр закордонних справ України.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україні вдалося стримати Російську Федерацію від подальшого загострення ситуації.
За його словами, дипломатія продовжує цьому сприяти.
"Нам вдалося з партнерами стримати РФ від будь-якого подальшого загострення. Сьогодні вже середина лютого і ви бачите, що дипломатія продовжує працювати", - сказав глава МЗС під час брифінгу 15 лютого.
За його словами, ситуація з безпекою зараз залишається напруженою, але контрольованою.
Як повідомляв Главред, 15 лютого в Міноборони РФ заявили про початок повернення військових з навчань в місця постійної дислокації. Йдеться про Західний і Південний округи, що межують з Україною.
Тим часом глава МЗС Великої Британії Ліз Трас вважає, що вторгнення Росії в Україну залишається досить імовірним сценарієм.
За її словами, російські військові можуть зробити спробу вторгнення без розпізнавальних знаків і швидко зайняти Київ. З точки зору термінів вторгнення, то воно може відбутися у найближчий час.
14 лютого заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський заявив, що у Російської Федерації немає причин для вторгнення в Україну.
Інші новини по темі:
- Путін ще не ухвалив остаточне рішення щодо вторгнення в Україну - Держдеп США
- "Наша розвідка стежить 24/7": Резніков заявив, що Україні відомі всі місця розташування військ РФ
- Загроза військового вторгнення Росії в Україну: Верховна Рада звернулася до Заходу