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Україні з партнерами вдалося стримати Росію від ескалації - Кулеба

15 лютого 2022, 11:20

Ситуація з безпекою зараз залишається напруженою, але контрольованою, заявив міністр закордонних справ України.

Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба / Фото УНІАН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україні вдалося стримати Російську Федерацію від подальшого загострення ситуації.

За його словами, дипломатія продовжує цьому сприяти.

"Нам вдалося з партнерами стримати РФ від будь-якого подальшого загострення. Сьогодні вже середина лютого і ви бачите, що дипломатія продовжує працювати", - сказав глава МЗС під час брифінгу 15 лютого.

За його словами, ситуація з безпекою зараз залишається напруженою, але контрольованою.

Як повідомляв Главред, 15 лютого в Міноборони РФ заявили про початок повернення військових з навчань в місця постійної дислокації. Йдеться про Західний і Південний округи, що межують з Україною.

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Тим часом глава МЗС Великої Британії Ліз Трас вважає, що вторгнення Росії в Україну залишається досить імовірним сценарієм.

За її словами, російські військові можуть зробити спробу вторгнення без розпізнавальних знаків і швидко зайняти Київ. З точки зору термінів вторгнення, то воно може відбутися у найближчий час.

14 лютого заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський заявив, що у Російської Федерації немає причин для вторгнення в Україну.

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