Позбавлення волі на 8 років: нардепа Одарченка засудили за хабар

Нардеп перевів 10 тисяч доларів у біткоїнах на криптогаманець чиновника.

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Суд над Одарченко / колаж: Главред, фото: САП, Вікіпедія

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ВАКС заочно засудив народного депутата Андрія Одарченка

Йому світить 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Нардепа спіймали на хабарі Мустафі Найєму

Вищий антикорупційний суд України виніс заочний вирок народному депутату Андрію Одарченку. Про це йдеться у повідомленні САП.

Зазначається, що суддя визнав Одарченка винним у тому, що він дав хабар голові Держагентства відновлення інфраструктури Мустафі Найєму.

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Він перевів 10 тисяч доларів у біткоїнах на криптогаманець чиновника, сподіваючись, що агентство виділить кошти на відновлення Харківського державного біотехнологічного університету, яким він раніше керував і, за версією слідства, продовжував контролювати.

ВАКС заочно засудив народного депутата Андрія Одарченка до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна та заборонив обіймати державні посади на термін три роки.

Також вирок суду може бути оскаржений впродовж 30 днів в суді апеляційної інстанції. Зауважимо, що це перший випадок, коли антикорупційні органи зафіксували хабар у криптовалюті.

Справа Одарченка - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 18 вересня Андрій Одарченко, ймовірно, втік за кордон. Депутат порушив процесуальні обов'язки і незаконно перетнув державний кордон. Його звинувачують у наданні неправомірної вигоди посадовим особам у сфері відновлення.

19 вересня Андрія Одарченка оголосили у міжнародний розшук. У САП припускали, що Одарченко міг утекти через Закарпатську область.

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Хто такий Андрій Одарченко? Одарченко Андрій Миколайович (нар. 2 листопада 1978, Харків, УРСР) — народний депутат України IX скликання від 170-го виборчого округу від партії "Слуга народу", також є членом Комітету з питань антикорупційної політики, пише Вікіпедія. 21 листопада 2023 року Одарченка було затримано працівниками НАБУ та САП в момент передачі хабаря. Він пропонував голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафі Найєму хабар у криптовалюті в еквіваленті $50 тис. Це перший випадок хабаря у криптовалюті, який вдалося задокументувати українським правоохоронцям. 22 листопада суд обрав Андрію запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави у 15 млн грн. 23 листопада членство Одарченка у партії Слуга народу було призупинено, а 24 листопада він вийшов на свободу, внісши заставу в 15 млн грн.

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