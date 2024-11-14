Нардепу Шевченку, який закликав почати 'діалог' з РФ, оголосили підозру в держзраді

Діяльність Євгенія Шевченка набула загрозливого характеру ще до початку повномасштабного вторгнення РФ, зазначили в ДБР.

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Нардепу Євгенію Шевченку повідомили підозру в держзраді / Колаж: Главред, фото: Офіс Генпрокурора України, facebook.com/evgeniishevchenkoUA

У четвер, 14 листопада, чинному народному депутату України Євгену Шевченку повідомили про підозру у держзраді. Він нещодавно закликав президента України Володимира Зеленського почати "діалог" з РФ та відомий своєю "дружбою з Білоруссю". Про це повідомили в ДБР та СБУ.

Слыдство встановило, що депутат діяв на шкоду обороноздатності та інформаційній безпеці України. За висновками комплексної психолого-лінгвістичної та військової експертизи, його діяльність набула загрозливого характеру ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У 2021 році він поширював неправдиву інформацію про відсутність загрози вторгнення Росії з території Білорусі.

"Він також говорив про неправильність та недоцільність теперішнього зовнішнього та внутрішнього політичного курсу нашої держави. Нардеп дискредитував чинну владу, викривляючи факти та події в країні, та публічно закликав до зміни меж території та державного кордону України", - йдеться у повідомленні ДБР.

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Крім цього, Євгеній Шевченко на особистому каналі, а також в інтерв’ю проросійським блогерам і експертам подавав інформацію, яка підривала довіру до української влади, стверджуючи, що Україна нібито перебуває у стані повного краху, втрачає території і нездатна досягти миру. Такі заяви широко поширювалися у пропагандистських ЗМІ Росії, формуючи в суспільстві думку, що це офіційна позиція українського уряду. Депутат також нав’язував думку, що Україна не здатна до перемоги й має вести переговори з Росією на будь-яких умовах.

Нардеп дискредитував й західних партнерів України. Він заявляв, що Захід втручається у внутрішні справи країни і підриває стабільність у Грузії та Молдові через втручання у вибори.

Дружба Шевченка з Білоруссю

Слідство встановило також його зв’язки з представниками Білорусі. Так, у вересні 2020 року Шевченко демонстративно зайшов на трибуну парламенту з прапором цієї країни, після чого стало відомо про його контакти з білоруськими посадовцями.

Нардеп підтримував зв’язки з представниками посольства Білорусі в Україні та неодноразово відвідував цю країну, де зустрічався з бізнесменами, політиками та навіть з самопроголошеним президентом Білорусі. Після цих зустрічей він активно поширював ідеї про відсутність загрози з боку Білорусі.

Також встановлено, що під протекцією білоруського керівництва депутат та його родичі займалися бізнесом з представниками цієї країни, зокрема в галузях торгівлі електроенергією та мінеральними добривами. Використовуючи "сприяння" білоруської влади, за пів року депутат заробив близько 1,5 млн євро.

"В Україну він зміг перевести лише 500 тис. євро. Решту не вдалося отримати у зв’язку з блокуванням сумнівних транзакцій з боку фінансового моніторингу одного з європейських банків. Також зафіксовано, що за цей час депутат придбав та оформив на родичів три елітних авто загальною вартістю 500 тисяч доларів США", - розповіли в ДБР.

Народного депутата підозрюють у державній зраді за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд проситимуть про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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