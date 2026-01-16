Справа про підкуп нардепів: суд обрав Тимошенко запобіжний захід – деталі

Суд також визначив для підозрюваної низку процесуальних обов'язків.

https://glavred.net/ukraine/sud-izbral-timoshenko-meru-presecheniya-chto-izvestno-10732871.html Посилання скопійоване

Запобіжний захід для Тимошенко / колаж: Главред, фото: facebook.com/YuliaTymoshenko, ua.depositphotos.com

Коротко:

ВАКС обрав запобіжний захід Юлії Тимошенко у вигляді застави

Розмір грошової застави складає 33 млн 280 тис гривень

Також на підозрювану покладаються процесуальні обов’язки

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід лідерці парламентської фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко у вигляді застави в понад 33 млн гривень. Нардепку підозрюють у підкупі народних депутатів в обмін на голосування. Про це відомо з повідомлення ВАКС.

"16 січня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора САП та застосував до народної депутатки, керівниці депутатської фракції у Верховній Раді України запобіжний захід у вигляді застави. Розмір грошової застави – 33 млн 280 тис грн", - йдеться у повідомленні. відео дня

Зазначається, що нардепку підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 369, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України.

Також на підозрювану покладаються процесуальні обов’язки, які діятимуть до 16 березня 2026 року. Вона повинна:

прибувати за кожною вимогою до детектива НАБУ, прокурора САП та/або суду;

не відлучатися за географічні межі Київської області без дозволу детектива НАБУ, прокурора САП;

повідомляти детектива НАБУ, прокурора САП про зміну свого місця проживання;

утриматись від спілкування із особами, вказаними в ухвалі суду;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади всі свої паспорти для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну.

Заяви Тимошенко в залі суду

Під час засідання суду глава фракції "Батьківщина" заявила, що розмови, яку опублікували НАБУ та САП, ніколи не було.

Вона також додала, що очікує "справедливого суду" та назвала справу "абсурдом", відкинувши всі звинувачення.

"Я хочу чітко сказати, що я ніколи таких слів не говорила, і сьогодні дам докази у суді, що ця аудіодоріжка — вона абсолютно сфальшована", - сказала Тимошенко.

Юлія Тимошенко / Інфографіка: Главред

Підозра Тимошенко - що відомо

Як повідомляв Главред, 13 січня в прес-службі Національного антикорупційного бюро України заявили, що НАБУ і САП викрили керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України "на пропозиції неправомірної вигоди ряду народних депутатів, що належать до фракцій, які не очолює ця особа, за голосування "за" або "проти" конкретних законопроектів".

14 січня Юлія Тимошенко підтвердила, що в партійному офісі "Батьківщини" вночі завершилися слідчі дії. За її словами, в офісі працювали понад 30 озброєних осіб, які нібито не пред'явили жодних процесуальних документів.

Пізніше НАБУ і САП повідомили про підозру Тимошенко. Відомо, що слідство зафіксувало обговорення не лише передачі коштів, але і механізму координації голосувань з використанням захищених месенджерів.

Читайте також:

Про джерело: Вищий антикорупційний суд (ВАКС) Вищий антикорупційний суд (ВАКС) — вищий спеціалізований суд в Україні, утворений відповідно до судової реформи 2016 року. Робота новоствореного суду розпочалася 5 вересня 2019 року. Вищий антикорупційний суд є судом зі всеукраїнською юрисдикцією, що створюється з метою розгляду окремих категорій справ. Крім здійснення правосуддя, ВАКС аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює її, а також здійснює інші повноваження відповідно до закону. Судді цього суду призначаються виключно на підставі результатів відкритого конкурсу, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред