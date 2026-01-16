Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Справа про підкуп нардепів: суд обрав Тимошенко запобіжний захід – деталі

Марія Николишин
16 січня 2026, 15:01оновлено 16 січня, 15:35
145
Суд також визначив для підозрюваної низку процесуальних обов'язків.
Справа про підкуп нардепів: суд обрав Тимошенко запобіжний захід – деталі
Запобіжний захід для Тимошенко / колаж: Главред, фото: facebook.com/YuliaTymoshenko, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • ВАКС обрав запобіжний захід Юлії Тимошенко у вигляді застави
  • Розмір грошової застави складає 33 млн 280 тис гривень
  • Також на підозрювану покладаються процесуальні обов’язки

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід лідерці парламентської фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко у вигляді застави в понад 33 млн гривень. Нардепку підозрюють у підкупі народних депутатів в обмін на голосування. Про це відомо з повідомлення ВАКС.

"16 січня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора САП та застосував до народної депутатки, керівниці депутатської фракції у Верховній Раді України запобіжний захід у вигляді застави. Розмір грошової застави – 33 млн 280 тис грн", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Зазначається, що нардепку підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 369, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України.

Також на підозрювану покладаються процесуальні обов’язки, які діятимуть до 16 березня 2026 року. Вона повинна:

  • прибувати за кожною вимогою до детектива НАБУ, прокурора САП та/або суду;
  • не відлучатися за географічні межі Київської області без дозволу детектива НАБУ, прокурора САП;
  • повідомляти детектива НАБУ, прокурора САП про зміну свого місця проживання;
  • утриматись від спілкування із особами, вказаними в ухвалі суду;
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади всі свої паспорти для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну.

Заяви Тимошенко в залі суду

Під час засідання суду глава фракції "Батьківщина" заявила, що розмови, яку опублікували НАБУ та САП, ніколи не було.

Вона також додала, що очікує "справедливого суду" та назвала справу "абсурдом", відкинувши всі звинувачення.

"Я хочу чітко сказати, що я ніколи таких слів не говорила, і сьогодні дам докази у суді, що ця аудіодоріжка — вона абсолютно сфальшована", - сказала Тимошенко.

Справа про підкуп нардепів: суд обрав Тимошенко запобіжний захід – деталі
Юлія Тимошенко / Інфографіка: Главред

Підозра Тимошенко - що відомо

Як повідомляв Главред, 13 січня в прес-службі Національного антикорупційного бюро України заявили, що НАБУ і САП викрили керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України "на пропозиції неправомірної вигоди ряду народних депутатів, що належать до фракцій, які не очолює ця особа, за голосування "за" або "проти" конкретних законопроектів".

14 січня Юлія Тимошенко підтвердила, що в партійному офісі "Батьківщини" вночі завершилися слідчі дії. За її словами, в офісі працювали понад 30 озброєних осіб, які нібито не пред'явили жодних процесуальних документів.

Пізніше НАБУ і САП повідомили про підозру Тимошенко. Відомо, що слідство зафіксувало обговорення не лише передачі коштів, але і механізму координації голосувань з використанням захищених месенджерів.

Читайте також:

Про джерело: Вищий антикорупційний суд (ВАКС)

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) — вищий спеціалізований суд в Україні, утворений відповідно до судової реформи 2016 року.

Робота новоствореного суду розпочалася 5 вересня 2019 року.

Вищий антикорупційний суд є судом зі всеукраїнською юрисдикцією, що створюється з метою розгляду окремих категорій справ. Крім здійснення правосуддя, ВАКС аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює її, а також здійснює інші повноваження відповідно до закону.

Судді цього суду призначаються виключно на підставі результатів відкритого конкурсу, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Юлія Тимошенко Вищий антикорупційний суд новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Ми дуже близькі до цього": Зеленський назвав умову для миттєвого завершення війни

"Ми дуже близькі до цього": Зеленський назвав умову для миттєвого завершення війни

16:25Війна
Світло буде попри графіки: Шмигаль назвав будинки, які не зачеплять відключення

Світло буде попри графіки: Шмигаль назвав будинки, які не зачеплять відключення

15:17Україна
"Б'ють знову і знову": Зеленський назвав реальний дефіцит електроенергії в Україні

"Б'ють знову і знову": Зеленський назвав реальний дефіцит електроенергії в Україні

15:03Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
Києву не 1543 роки - історик розкрив велику радянську брехню про столицю

Києву не 1543 роки - історик розкрив велику радянську брехню про столицю

Зловлять хвилю багатства: три знаки зодіаку отримають грошовий бонус від долі

Зловлять хвилю багатства: три знаки зодіаку отримають грошовий бонус від долі

В Україні можуть ввести нові податки: у МВФ висунули головні вимоги

В Україні можуть ввести нові податки: у МВФ висунули головні вимоги

"Нова велика проблема": розкрито головну причину відсутності опалення в Києві

"Нова велика проблема": розкрито головну причину відсутності опалення в Києві

До 16 годин без світла: графіки відключень на Львівщині на 16 січня

До 16 годин без світла: графіки відключень на Львівщині на 16 січня

Останні новини

16:52

Культовий серіал "Гра престолів" отримає продовження - подробиці

16:43

Подорожчали на рівному місці: в Україні підняли ціни на популярні продукт

16:27

Житомирщина замерзає: яку погодні сюрпризи варто очікувати вже у ці вихідні

16:25

"Ми дуже близькі до цього": Зеленський назвав умову для миттєвого завершення війни

16:13

Азійський антициклон накриє Рівненщину: коли вдарять морози до -22°С

Зміна Кадирова в Чечні ризикує запустити ефект доміно в регіонах РФ - КурносоваЗміна Кадирова в Чечні ризикує запустити ефект доміно в регіонах РФ - Курносова
16:12

Найдовша нота і сенсація в Threads: як LELÉKA стали фаворитами НацвідборуВідео

16:12

Мають серйозні наміри: у ЗСУ сказали, на що націляться росіяни навесні

15:59

На Полтавщині вводять додаткові обмеження електроенергії - що зміниться

15:32

Павло Зібров зіграв у романтичній комедії: кого втілив співакВідео

Реклама
15:24

Ці знаки зодіаку незабаром позбудуться всіх проблем і печалей - хто вони

15:17

Світло буде попри графіки: Шмигаль назвав будинки, які не зачеплять відключення

15:05

Гороскоп Таро на завтра, 17 січня: Водоліям - крок назад, Рибам - посилити мотивацію

15:03

"Б'ють знову і знову": Зеленський назвав реальний дефіцит електроенергії в Україні

15:01

Справа про підкуп нардепів: суд обрав Тимошенко запобіжний захід – деталі

14:54

Мало хто знає: чому Тарас Шевченко і Богдан Хмельницький зображені на рублях

14:45

До сьогодні в України не було ракет до систем ППО: тривожна заява Зеленського

14:19

План ЄС щодо членства України зіткнувся з потужним опором – FT

14:11

Вагітну переможницю "Холостяка" переслідували: втрутилася поліція

13:59

Києві всі університети переходять на дистанційку: як навчатимуться студенти

13:57

Ворожим БПЛА обламали крила: ВМС показали кадри розгромленого заводу в РФВідео

Реклама
13:54

Як довго в Україні будуть морози та чи чекати на потепління - прогноз синоптикині

13:53

Не для краси: стюардеса пояснила, навіщо носить хустину на шиї під час роботи

13:39

Дрібний сніг і ожеледь: яка погода буде сьогодні в Харкові

13:26

"Зі мною щось не так": Аліна Гросу розповіла, як не могла завагітніти

13:12

Ціна перевалила за 100 гривень: в Україні стрімко дорожчає популярний продукт

13:09

"Роби все, що хочеш": Могилевська прийняла рішення щодо старшої дочки

12:42

"Цікаві хлопці": російська співачка зізналася в любові до українських музикантів

12:42

В Одесі хочуть скоротити комендантську годину: до котрої години можна буде гуляти

12:35

Гороскоп на завтра 17 січня: Терезам - страх, Водоліям - невдача

12:32

Після нічного удару РФ в низці областей є знеструмлення: де ситуація найгірша

12:19

Фіналістку Нацвідбору спіймали на співпраці з росіянином - співачка відповіла

12:17

У путініста Кіркорова нові проблеми - влада РФ взялася за співака

12:14

Потепління в Україні відміняється: синоптик сказав, де влупить нова хвиля морозів

12:00

Гороскоп на 2026 рік: на які знаки зодіаку чекає період злетів і падіньВідео

11:46

Оксамит, патина і характер: як виглядатиме модний інтер'єр у 2026 році

11:28

Мільйон рублів за ніч: Лорак пішла на радикальні заходи для порятунку шлюбу

11:26

Росіяни намагалися прорвати кордон на новому напрямку: яка там зараз ситуація

11:24

Чому зимова куртка не тримає тепло: простий трюк швидко виправить ситуацію

11:18

В Україні не залишилося жодної цілої електростанції, найгірше в Києві - Шмигаль

11:17

Китайський гороскоп на завтра 17 січня: Півням - неспокій, Зміям - перемога

Реклама
11:00

Любовний гороскоп 2026: на які знаки зодіаку чекають кризи і весілля в новому роціВідео

10:31

Чому 17 січня не можна ділитися своїми планами з іншими: яке церковне свято

10:31

Monokate висміяла Jerry Heil у пародії після гучної заяви про Нацвідбір — деталіВідео

10:27

"Я ніколи таких слів не говорила": суд обирає запобіжний захід Тимошенко

10:06

Порядок виступів фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2026

09:41

"Це не вдалося Обамі та Байдену": у США назвали головну умову для завершення війни

09:29

Кремль зриває на Києві злість через революцію в ІраніПогляд

09:21

Золото Полуботка в Україні: де його шукають та що за нього мали отримати українціВідео

09:11

Армія РФ захопила Красногірське та просунулася ще на трьох ділянках — DeepState

09:03

В Україні змінюють правила комендантської години: що тепер дозволено

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти