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Напад Білорусі на Україну призведе до військової поразки і поваленню Лукашенка - Загородній

24 травня 2022, 15:40

Армія Білорусі не наважиться атакувати Україну, після невдач російських військ у них немає мотивації воювати, сказав Тарас Загородній.

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Лукашенко може віддати наказ про напад на Україну, але тоді він ризикує втратити опору свого режиму - Загородній / Колаж УНІАН, пресслужба президента Білорусі

Білорусь вже бере участь у війні Росії проти України, і для Мінська це погана історія. Білоруська армія не готова і не хоче воювати проти ЗСУ після того, що було зроблено з російськими військами. Режим Лукашенка не зважився на атаку, коли в української армії не було озброєнь НАТО, а наразі такий крок й зовсім став би самогубством. Напад Мінська на Київ може призвести до військової поразки Білорусі і повалення невизнаного президента Олександра Лукашенка. Про це заявив політичний і економічний експерт Тарас Загородній.

У чаті на Главреді у відповідь на питання про те, чи зважиться Лукашенко на наземну операцію проти України і до чеого це призведе для Білорусі, він сказав, що Мінськ вже учасник конфлікту, і державі доведеться нести відповідальність.

"Для Білорусі ця історія вже погано закінчується, тому що за фактом вона вже бере участь у війні. Україна вимагатиме компенсацію збитку, нанесеного війною, і від Білорусі, хто б там не був при владі. Якщо нове керівництво Білорусі казатиме, що воно не винне, це не матиме значення, оскільки є поняття відповідальності країни", - зазначив Загородній.

За його словами, Лукашенко навряд чи зважиться піти війною проти України. У армії Білорусі немає бажання, можливості і готовності воювати з українськими військами. Особливо після того, що сталося зі збройними силами РФ у війні з ЗСУ.

"По-перше, вже проводилися закриті опитування білоруських військових про те, чи готові вони воювати проти України – 95% опитаних сказали "ні". Чому? Для них завжди авторитетом була російська армія, але після того, як вони побачили, що українці зробили з ЗС РФ, побачили гори трупів, які везли до Білорусі, побачили відірвані руки – ноги поранених, що лежали в білоруських лікарнях, білоруські військовослужбовці стали ставити закономірне питання - якщо українці з сильною армією Росії це роблять, то що вони зроблять з нами? Адже, на відміну від армії РФ, у білоруської армії взагалі немає бойового досвіду. Крім того, їх техніка застаріла, ще радянська. Тому мотивації воювати проти українців у білорусів - жодної", - зазначив Загородній і уточнив, що в історії складно знайти моменти, коли воювали б українці та білоруси.читайте такожЧому Білорусь не вплутається у війну з Україною

Крім того, він вказав, що армія Білорусі за своїми масштабами порівнянна кількості військових з прикордонниками Державної прикордонної служби України.

"Розміри білоруської армії: збройні сили Білорусі - як наша прикордонна служба, тобто вони дуже нечисленні, близько 5 тисяч", - каже Загородній.

Більш того, якщо білоруська держава не наважилася атакувати Україну в ситуації, коли у Києва не було зброї НАТО, то наразі, коли таке озброєння вже присутнє, перспективи для військ РБ дуж туманні.

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"По-третє, якщо Білорусь не змогла або не зважилася напасти на Україну, коли у нас не було натівської зброї, то зараз нападати, коли у нас з'явилися найсучасніші системи і озброєння, буде для неї просто самогубством. Білоруські генерали все це чітко усвідомлюють", - вважає експерт.

Також Лукашенко у разі війни проти України може втратити тих, на кому тримається його правлячий режим у Білорусі. З'являється ризик втрати влади для самого Лукашенка. В результаті може з'явитися білоруська визвольна армія, яка піде звільняти територію своєї держави.читайте такожЗСУ військам Білорусі не по зубах: якщо Лукашенко нападе, він ризикує втратити владу - Жданов

"По-четверте, Лукашенко - фанат своєї влади. Незважаючи на те, що він кривавий диктатор і злочинець, він – не ідіот. Він чудово розуміє: так, він може віддати наказ наступати на Україну. Але виникне питання - хто піде виконувати наказ. А робитимуть це тільки найвідданіші йому частини, які виконують будь-які вказівки батька. В Україні вони абсолютно точно будуть знищені. І тоді питання - а з чим, власне, Лукашенко залишиться, як він утримуватиме владу у Білорусі, якщо найвірніші частини загинуть? Але ж участь у війні завжди служить тригером виступів проти влади в самій країні. І у такому випадку Лукашенку вже нічого буде сказати. Білоруські військові подивляться на всю цю ситуацію і запитають, чому вони повинні вмирати, якщо простіше вирішити питання з однією людиною у Білорусі. Люди озброєні крові не бояться. Якщо білоруські військові зайдуть на територію України, то буде дуже великий ризик, що вони просто здадуться в полон, і так буде створено визвольну армію Білорусі, яка піде вже звільняти свою батьківщину", - пояснив Тарас Загородній.

Отже, як вважає експерт, якщо Лукашенко ризикне піти війною проти України, білоруські війська зазнають нищівної поразки, яка призведе до краху Білорусі.читайте також"Заходять ДРГ": у Лукашенка заявили про українських "диверсантів" у Білорусі

"Генштаб Білорусі дуже уважно спостерігає за тим, що відбувається в Україні. Лукашенко чудово про все обізнаний: про мобільні групи, про те, як знищується українцями противник, і т.д. Звичайно, ймовірність ідіотизму завжди є, але за Лукашенком відвертого ідіотизму не було помічено. Тому, швидше за все, він все ж таки не ризикне йти війною на Україну, адже це означатиме крах Білорусі. Тим більше, зараз вже з'явилася "зеленка", а це означає, що йти з боку Білорусі через ліси – це самогубство: там білоруські війська будуть просто розстріляні впритул", - підкреслив Тарас Загородній.

Війська Білорусі біля кордону з Україною

На території республіки Білорусь за останні два місяці було встановлено пересування ракетних комплексів Іскандер до кордону з Україною. У білоруській державі залишається військова техніка РФ, яка може пересуватися спільно з колоною військових РБ. При цьому тривають запуски ракет з Білорусі по Україні.

24 травня в Генеральному штабі ЗСУ попередили про загрози ракетних і авіаударів по Україні з території Білорусі. Згідно з даними військового командування, дивізіон ракет Іскандер-М переміщено до Брестської області. Відстань до українського кордону - 50 кілометрів.

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