У Білорусі знову перекидають Іскандери до кордону з Україною – вперше за два місяці

Також білоруські активісти зафіксували запуски ракет по Україні з території РБ.
В Білорусі вперше за останні два місяці зафіксували пересування ракетних комплексів Іскандер до кордону з Україною.
На території РБ досі лишається військова техніка Росії, яка може пересуватися разом з колонами білоруських військових. Про це повідомляє Telegram-канал "Білоруський Гаюн".
"Сьогодні (22 травня – ред.), вперше за довгий час, моніторинговою групою зафіксовано переміщення ОТРК Іскандер до кордону з Україною. Варто зазначити, що у Брестській обл., як і раніше, залишаються одиниці техніки ЗС РФ, які можуть пересуватися з колонами МО РБ", – зазначили активісти.
Захисники України вибили російські війська з київського напрямку ще на початку квітня. Після цього основну частину своїх військ РФ вивела з Білорусі, проте там ще лишилися російські сили та військова техніка, кажуть активісти.
При цьому зазначається, що ще фіксуються запуски ракет по Україні з території Білорусі.
Активісти також закликали білорусів, щоб ті повідомляли, якщо побачать місця дислокації і переміщення ракетних комплексів у Білорусі. Особливо важливою буде інформація про такі російські ракетні системи:
- ТРК "Точка-У",
- РСЗО "Смерч",
- РСЗО "Град",
- ОТРК "Искандер".
Також закликають повідомляти про перевезення ракет і боєприпасів до таких ракетних систем. Активісти показали на фото, як виглядає згадана важка техніка.
ОТРК Іскандер-М – для чого застосовується
Основне призначення ракетних комплексів "Іскандер" – знищення систем ППО і ПРО, а також найважливіших об'єктів, які прикриваються ними, на дальностях до 500 км.
Найбільш ймовірні цілі Іскандерів:
- системи ППО,
- системи ПРО,
- командні пункти і вузли зв'язку,
- літаки і вертольоти на аеродромах,
- найважливіші об'єкти інфраструктури (склади, мости тощо),
- скупчення військ і техніки (колони на марші, майданчики зберігання техніки тощо),
- оперативно-тактичні ракетні комплекси,
- дивізійна артилерія: реактивні системи залпового вогню, далекобійна артилерія.
Раніше у Раді безпеки Білорусі заявили, що на територію РБ нібито заходять "українські диверсійно-розвідувальні групи". При цьому доказів виявлення, затримання або ліквідації білоруськими військовими так званих "українських ДРГ" в країні не надають.
Також раніше у Генштабі ЗСУ заявили, що у Білорусі на окремих полігонах розгорнули ракетні дивізіони тактичного ракетного комплексу Точка-У та дивізіон реактивної системи залпового вогню Смерч, білоруські військові готуються до навчань.
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