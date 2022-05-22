У Білорусі знову перекидають Іскандери до кордону з Україною – вперше за два місяці

У Білорусі знову перекидають Іскандери до кордону з Україною/ Міноборони РФ, Reuters

В Білорусі вперше за останні два місяці зафіксували пересування ракетних комплексів Іскандер до кордону з Україною.

На території РБ досі лишається військова техніка Росії, яка може пересуватися разом з колонами білоруських військових. Про це повідомляє Telegram-канал "Білоруський Гаюн".

"Сьогодні (22 травня – ред.), вперше за довгий час, моніторинговою групою зафіксовано переміщення ОТРК Іскандер до кордону з Україною. Варто зазначити, що у Брестській обл., як і раніше, залишаються одиниці техніки ЗС РФ, які можуть пересуватися з колонами МО РБ", – зазначили активісти.

Захисники України вибили російські війська з київського напрямку ще на початку квітня. Після цього основну частину своїх військ РФ вивела з Білорусі, проте там ще лишилися російські сили та військова техніка, кажуть активісти.

При цьому зазначається, що ще фіксуються запуски ракет по Україні з території Білорусі.

Активісти також закликали білорусів, щоб ті повідомляли, якщо побачать місця дислокації і переміщення ракетних комплексів у Білорусі. Особливо важливою буде інформація про такі російські ракетні системи:

ТРК "Точка-У",

РСЗО "Смерч",

РСЗО "Град",

ОТРК "Искандер".

Також закликають повідомляти про перевезення ракет і боєприпасів до таких ракетних систем. Активісти показали на фото, як виглядає згадана важка техніка.

РК "Іскандер"/ Telegram "Білоруський Гаюн"

РК "Точка-У"/ Telegram "Білоруський Гаюн"

РСЗВ "Смерч"/ Telegram "Білоруський Гаюн"

РСЗВ "Град"

ОТРК Іскандер-М – для чого застосовується

Основне призначення ракетних комплексів "Іскандер" – знищення систем ППО і ПРО, а також найважливіших об'єктів, які прикриваються ними, на дальностях до 500 км.

Найбільш ймовірні цілі Іскандерів:

системи ППО,

системи ПРО,

командні пункти і вузли зв'язку,

літаки і вертольоти на аеродромах,

найважливіші об'єкти інфраструктури (склади, мости тощо),

скупчення військ і техніки (колони на марші, майданчики зберігання техніки тощо),

оперативно-тактичні ракетні комплекси,

дивізійна артилерія: реактивні системи залпового вогню, далекобійна артилерія.

Раніше у Раді безпеки Білорусі заявили, що на територію РБ нібито заходять "українські диверсійно-розвідувальні групи". При цьому доказів виявлення, затримання або ліквідації білоруськими військовими так званих "українських ДРГ" в країні не надають.

Також раніше у Генштабі ЗСУ заявили, що у Білорусі на окремих полігонах розгорнули ракетні дивізіони тактичного ракетного комплексу Точка-У та дивізіон реактивної системи залпового вогню Смерч, білоруські військові готуються до навчань.

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