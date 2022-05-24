Загроза ракетних ударів з Білорусі: агресори поставили "Іскандери" за 50 кілометрів від кордону

Як кажуть У Генштабі ЗСУ, на Волинському та Поліському напрямках білоруські військові продовжують виконувати завдання з прикриття спільного кордону.
Помітно зросла загроза нанесення ракетних і авіаційних ударів по Україні з території Білорусі. Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
За даними українських військових, агресори перемістив дивізіон ракет моделі "Іскандер-М" в Брестську область – в районі 50 кілометрів від українського кордону.
На Волинському і Поліському напрямках білоруські військові продовжують виконувати завдання з прикриття спільного кордону в Брестській і Гомельській областях.
До слова, в українському Генштабі і раніше повідомляли про те, що загроза ракетно-авіаційних ударів з території Білорусі не зникала. 22 травня вперше за два місяці помітили рух російських "Іскандерів" у напрямку українського кордону.
У Білорусі офіційно як мінімум до 28 травня продовжили військові навчання на кордоні з Україною і західними державами. У тамтешньому Міноборони кажуть, що в їх армії почався черговий етап "перевірки сил реагування" ‒ зі зняттям озброєння і техніки зі зберігання і проведення "контрольного пробігу".
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Нагадаємо, раніше в Раді безпеки Білорусі заявили, що на територію РБ нібито заходять "українські диверсійно-розвідувальні групи". При цьому доказів виявлення, затримання або ліквідації білоруськими військовими так званих "українських ДРГ" в країні не надають.
Також раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що в Білорусі на окремих полігонах розгорнули ракетні дивізіони тактичного ракетного комплексу Точка-У і Дивізіон реактивної системи залпового вогню Смерч, білоруські військові готуються до навчань.
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