Загроза ракетних ударів з Білорусі: агресори поставили "Іскандери" за 50 кілометрів від кордону

Агресори поставили "Іскандери" за 50 кілометрів від кордону / фото ua.depositphotos.com і ОК " Північ

Помітно зросла загроза нанесення ракетних і авіаційних ударів по Україні з території Білорусі. Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

За даними українських військових, агресори перемістив дивізіон ракет моделі "Іскандер-М" в Брестську область – в районі 50 кілометрів від українського кордону.

На Волинському і Поліському напрямках білоруські військові продовжують виконувати завдання з прикриття спільного кордону в Брестській і Гомельській областях.

До слова, в українському Генштабі і раніше повідомляли про те, що загроза ракетно-авіаційних ударів з території Білорусі не зникала. 22 травня вперше за два місяці помітили рух російських "Іскандерів" у напрямку українського кордону.

У Білорусі офіційно як мінімум до 28 травня продовжили військові навчання на кордоні з Україною і західними державами. У тамтешньому Міноборони кажуть, що в їх армії почався черговий етап "перевірки сил реагування" ‒ зі зняттям озброєння і техніки зі зберігання і проведення "контрольного пробігу".

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Нагадаємо, раніше в Раді безпеки Білорусі заявили, що на територію РБ нібито заходять "українські диверсійно-розвідувальні групи". При цьому доказів виявлення, затримання або ліквідації білоруськими військовими так званих "українських ДРГ" в країні не надають.

Також раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що в Білорусі на окремих полігонах розгорнули ракетні дивізіони тактичного ракетного комплексу Точка-У і Дивізіон реактивної системи залпового вогню Смерч, білоруські військові готуються до навчань.

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