Окупанти атакували житловий будинок на Житомирщині: подробиці

Атака пошкодила близько 100 квартир і місцевий ліцей.

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Дрон атакував житловий будинок на Житомирщині/ Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скріни із ЖОВА

Коротко про головне:

Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Озерному

Загинув чоловік, поранені шестеро, серед них — дитина

Пошкоджено 100 квартир і ліцей, працює комісія з фіксації

У четвер, 10 квітня, внаслідок атаки російського дрона в селищі Озерне Житомирської області сталася трагедія — безпілотник влучив у житловий будинок. В результаті є один загиблий та кілька поранених.

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Начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко в ефірі телемарафону повідомив деталі інциденту та розповів про стан постраждалих на ранок 11 квітня.

"Людина не дійшла до укриття. Від укриття було буквально 150 метрів", – розповів глава ОВА.

Серед шести постраждалих — дитина 2011 року народження. Після первинного обстеження в обласній дитячій лікарні її направили до Національної дитячої лікарні "Охматдит".

За словами Бунечка, внаслідок атаки пошкоджено близько 100 квартир — переважно вибиті вікна. Постраждав також місцевий ліцей, у якому були зруйновані віконні конструкції.

Що сталося

Близько 18:00 10 квітня в області була оголошена повітряна тривога через масовану атаку дронів-камікадзе. Протягом трьох годин мешканці регіону чули серію вибухів.

Близько 19:30 місцеві жителі Озерного повідомили про влучання "шахеда" у багатоповерхівку. За словами очевидців, дрон поцілив у перший поверх будівлі, спричинивши жертви та руйнування.

Очевидець Владислав розповів, що в момент вибуху перебував удома:

"Почув вибух — він був дуже гучний. Прийшов сюди на місце, дивлюся — тут пожежа, скрізь люди. Знаю, що є один загиблий, про нього нічого не можу сказати, бо не знаю", — говорить він.

Інший місцевий мешканець Дмитро допомагав витягувати поранених з-під завалів:

"Ми з дівчиною були вдома, коли почули вибух. Прибігли на місце влучання дрона — тут уже було полум'я, були постраждалі. Ми тут всі разом допомагали діставати поранених. Я особисто бачив двох поранених — дівчину та хлопця, а також одного загиблого чоловіка. Найперше побачили дівчину, яка була поранена в руку, і хлопців — одного, якого ми діставали з-під завалів, який загинув, і того, якого відкинуло, але він, слава Богу, живий", — розповів Дмитро.

Шахед / Инфографика: Главред

Підсумок

На місці події працювали поліцейські та рятувальники. СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом атаки — за статтею про порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

О 22:31 голова ОВА поінформував, що на місці трагедії цілодобово працюють рятувальні служби, медики, представники влади та волонтери. Постраждалим мешканцям надають будматеріали та плівку для тимчасового захисту житла.

Зранку 11 квітня розпочала роботу спеціальна комісія, яка фіксує руйнування для подальшої компенсації через платформу "ЄВідновлення".

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні немає підстав для паніки через заяви про "наступ на Суми та Харків". Як повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій, ситуація на північному відрізку фронту залишається стабільною й не зазнала суттєвих змін.

Крім того, восени 2025 року на території Білорусі заплановані чергові спільні військові навчання Росії та Білорусі під назвою "Захід-2025". На думку головнокомандувача Збройних сил України генерала Олександра Сирського, такі навчання можуть приховувати підготовку до нового етапу агресії, зокрема — спробу повторного наступу на Київ.

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Що таке ОВА? Обласна військова адміністрація (ОВА) — місцева військова адміністрація, тимчасовий місцевий орган державної виконавчої влади, що входить до системи органів виконавчої влади України, утворений Президентом України Володимиром Зеленським 24 лютого 2022 року на виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" для здійснення керівництва у сфері забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку. У зв'язку з цим відповідні державні адміністрації та голови таких адміністрацій набули статусу відповідних військових адміністрацій та начальників таких військових адміністрацій, повідомляє wikipedia.

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