"На відновлення потрібні місяці": у Раді розповіли, скільки українці сидітимуть без світла

Для стабілізації енергосистеми потрібні місяці / Колаж фото УНІАН

В Україні ще довго триватимуть відключення світла. На стабілізацію енергосистеми підуть не лише тижні, а й місяці. Про це заявив народний депутат України, голова парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус В інтерв'ю ТСН.ua.

Зараз ситуація складніша, ніж та, яка була 5 днів тому, але з кожним днем вона буде поліпшуватися.

"Є певні підстанції, на яких згоріли трансфоматори. На відновлення потрібен час, який вимірюється тижнями або місяцями. Нам потрібно бути готовими до того режиму, в якому жили минулого тижня. Але знову ж таки, енергетики роблять все можливе і виконують ремонтні роботи максимально швидко, щоб ситуацію поліпшити", — сказав Герус.

Він переконаний, що відключень світла можна було б уникнути, якби зараз була весна. Саме в холодну пору року збільшується навантаження на енергосистему. Навесні такого перевантаження цілком ймовірно не було б.

"Сподіваємося, що вони (відключення світла - Главред) будуть недовгими і не будуть нести критичного ефекту", — розповів він.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, у столиці тривалість відключень світла може значно збільшитися. Як заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, це пов'язано з настанням холодів. За його словами, кожні 5-7 градусів зниження температури – це 10% споживання по території України в середньому.

Обмеження електроспоживання в столиці з похолоданням можуть збільшитися, якщо пропускна здатність мереж, по яких електроенергія надходить до столиці, залишиться на такому ж рівні, як зараз.

Також раніше Сахарук зазначав, що в Україні неможливо відремонтувати і "повернути в дію" всю пошкоджену енергетичну інфраструктуру за два тижні. За цей час можливе тільки поліпшення. Але українцям найближчим часом не варто розраховувати, що ситуація зі світлом буде така, як до обстрілів російськими окупантами.

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