Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Мокрий сніг, дощі та штормовий вітер: названо область, де буде дуже холодно

Ангеліна Підвисоцька
2 жовтня 2025, 20:36
914
У багатьох областях синоптики оголосили штормове попередження - І та ІІ рівні небезпечності.
снег, погода
Прогноз погоди в Україні на 3 жовтня / Фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 3 жовтня
  • Де температура повітря опуститься до -3 градусів
  • У яких областях будуть лити дощі та сніг

Погода в Україні 3 жовтня буде прохолодною, але сухою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження (І рівень небезпечності) на ніч 3 жовтня у західних та північних областях. Там очікуються сильні заморозки на поверхні ґрунту - 0-3 градуси. У Івано-Франківській, Львівській, Волинській, Рівненській та Житомирській областях оголосили ІІ рівень небезпечності.

відео дня
Мокрий сніг, дощі та штормовий вітер: названо область, де буде дуже холодно
Прогноз погоди в Україні на 3 жовтня / фото: ventusky

За словами синоптикині Наталки Діденко, 3 жовтня буде достатньо суха погода. В Україні буде тепліша погода. На сході та півдні температура повітря підвищиться до 14-19 градусів тепла. На півночі буде 10-13 градусів тепла. Найхолодніше буде на заході - 8-11 градусів тепла. Найближчої ночі там буде -1 градус.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 3 жовтня

В Україні 3 жовтня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі з мокрим снігом на високогір'ї Карпат. У північних та західних областях буде туман. Вітер буде північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. На території південних т південно-східних областях будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Значення температури у більшості західних та північних областей у нічні години будуть в межах 1-6° тепла. Також за попередженням синоптиків очікуємо заморозки на поверхні ґрунту, а на Волині, Рівненщині, Львівщині, Івано-Франківщині та Житомирщині і в повітрі 0-3°, натомість у денні години значення температури сягатимуть 8-13° тепла; на решті території вночі 4-9°, вдень 14-19°. На високогір'ї Карпат температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +1

За даними meteoprog, 3 жовтня в Україні буде холодно. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +12...+20 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до +1...+8 градусів.

Мокрий сніг, дощі та штормовий вітер: названо область, де буде дуже холодно
Прогноз погоди в Україні на 3 жовтня / фото: meteoprog

Погода 3 жовтня у Києві

У Києві 3 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Також очікується туман. Вітер в цей день буде східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 1-6° тепла, заморозки на поверхні ґрунту 0-3°, вдень 8-13° тепла; у Києві вночі близько 5° тепла, вдень 11-13°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Мокрий сніг, дощі та штормовий вітер: названо область, де буде дуже холодно
Прогноз погоди в Україні на 3 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що синоптики оголосили штормове попередження (І рівень небезпечності) на ніч 2-3 жовтня у західних, Житомирській та Вінницькій областях.

Раніше начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що у жовтні в Україні погода буде досить холодною. Україну накриють заморозки, прийде нова порція опадів та похолодання.

Напередодні у Головному управління ДСНС України в Івано-Франківській області повідомили, що у горах України вже падає сніг, температура нижче нуля, це робить умови особливо небезпечними для туристів.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Укргідрометцентр Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Що нам заважає": Путін пригрозив ударами по українських АЕС

"Що нам заважає": Путін пригрозив ударами по українських АЕС

21:09Війна
Мокрий сніг, дощі та штормовий вітер: названо область, де буде дуже холодно

Мокрий сніг, дощі та штормовий вітер: названо область, де буде дуже холодно

20:36Синоптик
Путін назвав причину вторгнення до України і накинувся з звинуваченнями на Захід

Путін назвав причину вторгнення до України і накинувся з звинуваченнями на Захід

19:44Війна
Реклама

Популярне

Більше
Долар і євро різко злетіли вгору: новий курс валют на 2 жовтня

Долар і євро різко злетіли вгору: новий курс валют на 2 жовтня

Карта Deep State онлайн за 2 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 2 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Що додати на сковорідку, щоб смажена картопля вийшла хрусткою - лайфхак

Що додати на сковорідку, щоб смажена картопля вийшла хрусткою - лайфхак

"Я заплакала": Мозгова показала, в яку країну відвезла доньку від Аксельрода

"Я заплакала": Мозгова показала, в яку країну відвезла доньку від Аксельрода

Китайський гороскоп на завтра 3 жовтня: Кроликам - стрес, Козлам - брехня

Китайський гороскоп на завтра 3 жовтня: Кроликам - стрес, Козлам - брехня

Останні новини

21:38

Більшість людей роблять помилку: де в жодному разі не можна ставити парфуми

21:32

Цироз: помер популярний російський актор

21:18

"Буде на її совісті": Роман Сасанчин висловився про розлучення з дружиною

21:12

Майже не ламаються: експерти назвали ТОП-3 найкращі вживані авто до $13 000

21:10

Одна річ розв'язує руки шахраям: водіїв попередили про поширену помилку

Путін поставив собі дедлайн у півроку, він відкриє "другий фронт" проти Заходу - ЧаленкоПутін поставив собі дедлайн у півроку, він відкриє «другий фронт» проти Заходу - Чаленко
21:09

"Що нам заважає": Путін пригрозив ударами по українських АЕС

20:50

Це роблять майже всі: яка поширена звичка водіїв "вбиває" коробку передач

20:41

117 років і жодної тяжкої хвороби: секрет довголіття найстарішої жінка в світі

20:36

Мокрий сніг, дощі та штормовий вітер: названо область, де буде дуже холодно

Реклама
20:34

Марія Яремчук зробила термінову публічну заяву - який у неї зараз вигляд

20:17

"Ганьба нашої країни": що вичудила Настя Каменських на борту літака

20:12

Рибалка й гадки не мав, хто "клюне" на спінінг: який сюрприз виловив "щасливчик"

19:51

Вони можуть "вкрасти" все – пасічник розкрив осінні помилки, які гублять бджіл

19:47

Чому жінки живуть довше за чоловіків - вчені поставили крапку в питанні

19:44

Путін назвав причину вторгнення до України і накинувся з звинуваченнями на ЗахідВідео

19:25

Знають одиниці: що обов’язково зробити з одягом після покупки в секонд-хенді

19:10

Путін готується вкрасти ЗАЕС: чи здатен Кремль влаштувати нову "Фукусіму"Погляд

18:51

Беріг його всі місяці: військовий зізнався, що допомогло йому пережити полонФото

18:49

Що насправді робить кіт, коли господаря немає вдома: розкрито небезпечний нюанс

18:46

"Це єдина причина": у ВМС зізналися, чому Кримський міст досі стоїть

Реклама
18:32

"Буде щось більше": Зеленський заінтригував заявою про нову зброю для ударів по РФ

18:31

Путін готовий пожертвувати регіонами РФ - розкрито сценарій блекаутів в Росії

18:25

"Я був у полоні 1267 днів": військові вперше поговорили з рідними, не стримуючи слізФотоВідео

18:01

США надіслали сигнал Росії щодо війни - які нові проблеми чекають на ПутінаВідео

17:33

Курс долара і євро різко піднявся: скільки коштуватиме валюта 3 жовтня

17:27

"Поганці 2" вже онлайн: дивіться продовження анімаційного хіта від DreamWorks Animation на Київстар ТБ

17:14

Привітання з Днем учителя 2025 - красиві картинки і теплі побажання

17:04

"Я не знала чи живий він": мати зі сльозами дізналась про звільнення сина з полонуВідео

16:48

"Накинулися на мене" відома співачка потрапила в халепу через Ірину Білик

16:44

Коли народжуються справжні грошові магнати: нумерологи назвали ТОП-12 дат

16:44

Навіщо в СРСР їли риб'ячий жир і чому його раптово заборонили - пояснення здивуєВідео

16:32

Дедлайн - пів року: експерт розкрив новий план Путіна щодо переговорівВідео

16:14

СБУ вкотре діє на випередження, - експерт про затримання "крота", який мав знеструмити Київ

16:03

Повернувся до акторства після служби: Андрій Федінчик став голосом головного героя корейської дорами на ТЕТВідео

15:52

Нарешті військові вдома: Україна провела великий обмін полоненимиФотоВідео

15:50

Рекорд у 68 років: орнітолог розкрив неочікуваного птаха-довгожителя України

15:44

"Я заплакала": Мозгова показала, в яку країну відвезла доньку від Аксельрода

15:40

"Доведеться відступити": в ЗСУ зробили важливу заяву про бої за Покровськ

15:18

Водіям виписують штрафи за протитуманні фари: коли їх не можна вмикати

14:51

Кохана Дмитра Кулеби зізналася, чому не заводить дітей від ексміністра

Реклама
14:43

Календар щастя і удачі: які дні жовтня принесуть успіх кожному знаку зодіаку

14:24

"Отримала такий статус": відома українська акторка розповіла про сина в ЗСУ

14:13

Летять "хмари" Шахедів і гримлять вибухи: Київщина під масованою атакоюВідео

14:04

Атомна енергетика під прицілом: експерт попередив про катастрофічну ситуацію

14:02

Можливі блекаути: українців закликають готуватися до відключень світла найближчим часом

13:54

Замість борщу і бульйону: хітовий осінній суп, з яким впорається будь-яка господиняВідео

13:40

Інсульт і алкоголізм: як карма наздогнала акторів-путіністів із серіалу "Свати"

13:39

Гороскоп для Скорпіонів на жовтень 2025: таємні зв'язки та звільнення від кармиВідео

13:10

Гороскоп на жовтень 2025 для Стрільців: зірки готують нагороду й успіхВідео

13:07

"Так, ми любимо одне одного": фаворитка Кіркорова приголомшила публічним зізнанням

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти