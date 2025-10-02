Мокрий сніг, дощі та штормовий вітер: названо область, де буде дуже холодно

У багатьох областях синоптики оголосили штормове попередження - І та ІІ рівні небезпечності.

Прогноз погоди в Україні на 3 жовтня / Фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 3 жовтня

Де температура повітря опуститься до -3 градусів

У яких областях будуть лити дощі та сніг

Погода в Україні 3 жовтня буде прохолодною, але сухою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження (І рівень небезпечності) на ніч 3 жовтня у західних та північних областях. Там очікуються сильні заморозки на поверхні ґрунту - 0-3 градуси. У Івано-Франківській, Львівській, Волинській, Рівненській та Житомирській областях оголосили ІІ рівень небезпечності.

Прогноз погоди в Україні на 3 жовтня / фото: ventusky

За словами синоптикині Наталки Діденко, 3 жовтня буде достатньо суха погода. В Україні буде тепліша погода. На сході та півдні температура повітря підвищиться до 14-19 градусів тепла. На півночі буде 10-13 градусів тепла. Найхолодніше буде на заході - 8-11 градусів тепла. Найближчої ночі там буде -1 градус.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 3 жовтня

В Україні 3 жовтня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі з мокрим снігом на високогір'ї Карпат. У північних та західних областях буде туман. Вітер буде північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. На території південних т південно-східних областях будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Значення температури у більшості західних та північних областей у нічні години будуть в межах 1-6° тепла. Також за попередженням синоптиків очікуємо заморозки на поверхні ґрунту, а на Волині, Рівненщині, Львівщині, Івано-Франківщині та Житомирщині і в повітрі 0-3°, натомість у денні години значення температури сягатимуть 8-13° тепла; на решті території вночі 4-9°, вдень 14-19°. На високогір'ї Карпат температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +1

За даними meteoprog, 3 жовтня в Україні буде холодно. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +12...+20 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до +1...+8 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 3 жовтня / фото: meteoprog

Погода 3 жовтня у Києві

У Києві 3 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Також очікується туман. Вітер в цей день буде східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 1-6° тепла, заморозки на поверхні ґрунту 0-3°, вдень 8-13° тепла; у Києві вночі близько 5° тепла, вдень 11-13°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 3 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що синоптики оголосили штормове попередження (І рівень небезпечності) на ніч 2-3 жовтня у західних, Житомирській та Вінницькій областях.

Раніше начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що у жовтні в Україні погода буде досить холодною. Україну накриють заморозки, прийде нова порція опадів та похолодання.

Напередодні у Головному управління ДСНС України в Івано-Франківській області повідомили, що у горах України вже падає сніг, температура нижче нуля, це робить умови особливо небезпечними для туристів.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

