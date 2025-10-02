Дедлайн - пів року: експерт розкрив новий план Путіна щодо переговорів

Політолог Ігор Чаленко вважає, що Путін готується висунути ультимативні вимоги щодо завершення війни на переговорах.

https://glavred.net/war/dedlayn-polgoda-ekspert-raskryl-novyy-plan-putina-otnositelno-peregovorov-10703285.html Посилання скопійоване

Коли лідер РФ готовий сісти за стіл переговорів / Колаж: Главред, фото: Сухопутні війська ЗС України, ОПУ, kremlin.ru

Ключові тези Чаленка:

Путін відвів собі близько пів року перед переговорaми

У найближчі пів року Москва намагатиметься наростити тиск на фронті

Подальші події визначатимуть три чинники

Лідер РФ Володимир Путін відвів для себе приблизно пів року, починаючи з вересня, перед тим, як йти на переговори щодо завершення війни. Упродовж цього періоду Путін спробує досягти військових результатів і сформувати підґрунтя для висування своїх ультимативних вимог за столом переговорів. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог, директор Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

Водночас експерт наголосив, що досягнення таких цілей є малоймовірним. Чаленко вважає, що подальший розвиток подій визначатиметься поєднанням кількох чинників.

відео дня

"По-перше, робота Cил оборони України у діпстрайках. По-друге, максимальне утримання фронту, наскільки це можливо, адже сьогодні найбільшим дипломатом є саме український захисник. І по-третє, координація зусиль на геополітичному рівні", - пояснив він.

Також Чаленко додав, що поступове перепозиціонування Китаю може стати основою для прагматичного рішення про необхідність припинення війни Росії проти України.

Дивіться відео інтервʼю Ігоря Чаленка Главреду про тиск США на Путіна:

Чи може завершитися війна найблихчим часом - думка експерта

Колишній співробітник СБУ, військовий експерт Іван Ступак вважає, що найближчими двома-трьома місяцями підписання мирної угоди не відбудеться. Він наголосив, що ключове питання полягає у ситуації на фронті, де Росія досі має можливість просуватися.

"Якби росіяни опинилися в ситуації, коли ні кроку вперед, ні кроку назад, тоді ймовірність була б великою. Але поки є просування, люди йдуть на фронт, а економіка дозволяє воювати, вони будуть наступати", - сказав Ступак в інтерв'ю Главреду.

Завершення війни в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, раніше у Путіна оголосили "паузу" в переговорах з Україною. Дмитро Пєсков сказав, що не варто очікувати "блискавичного результату" від переговорів.

Також посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що президент Дональд Трамп прагне стати посередником у врегулюванні війни Росії проти України. В інтерв’ю Fox News дипломат наголосив, що Трамп хоче переконати союзників у Європі припинити будь-яку непряму підтримку Кремля.

Крім цього, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що війна в Україні найближчим часом не завершиться. В інтерв’ю Fox News він висловив сумнів у тривалій економічній підтримці України з боку Європи та наголосив, що Києву важко змагатися з Росією в економічному плані.

Читайте також:

Про персону: Ігор Чаленко Ігор Олегович Чаленко — український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року. Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред