Відключення світла: Україна розробила паралельну мережу поставок електрики - Зеленський

Володимир Зеленський / Офіс президента України, УНІАН

На тлі постійних відключень електроенергії Україна розробила нову перспективну систему постачання електрики, але реалізована вона буде після закінчення активної фази війни.

"Україна розробила цікаву систему поставок електрики. Ми розуміємо, що ми будемо робити, коли можна буде голову підняти", - сказав президент України Володимир Зеленський на прес-конференції.

За його словами, "існує паралельна мережа, яку ми розробили, і є пріоритет номер один - щоденний захист того, що ми маємо. Якщо ми переживемо цю зиму, а ми її переживемо, ми точно переможемо в цій війні".

"Ми сьогодні зайняті тим, щоб незалежно від того, куди потрапляє Росія, наші люди мали доступ до електрики", - сказав Зеленський.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, у столиці тривалість відключень світла може значно збільшитися. Як заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, це пов'язано з настанням холодів. За його словами, кожні 5-7 градусів зниження температури – це 10% споживання по території України в середньому. Обмеження електроспоживання в столиці з похолоданням можуть збільшитися, якщо пропускна здатність мереж, по яких електроенергія надходить до столиці, залишиться на такому ж рівні, як зараз.

Також раніше Сахарук зазначав, що в Україні неможливо відремонтувати і "повернути в дію" всю пошкоджену енергетичну інфраструктуру за два тижні. За цей час можливе тільки поліпшення. Але українцям найближчим часом не варто розраховувати, що ситуація зі світлом буде така, як до обстрілів російськими окупантами.

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