"Був на тому боці": у Даніеля Салема відбулися серйозні зміни в службі

Даніель Салем зараз - шоумен і воїн розповів про свою службу / колаж: Главред, фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Даніель Салем служить понад три роки

Нещодавно в його "військовому житті" відбулися зміни

Український актор і телеведучий Даніель Салем став на захист нашої країни в перші дні повномасштабної війни. Він виконував бойові завдання у складі розвідувально-диверсійного підрозділу "12 друзів Оушена". Має поранення та контузії.

Навесні 2025 року Салем розповів, що не планує залишати службу і після війни. А нещодавно стало відомо про новий етап у його кар'єрі.

У своєму блозі в Instagram Даніель Салем зізнався, що "його військове життя зараз трохи змінилося" - його перевели на роботу в адміністрацію. "Я зрозумів, що робота в штабі (адміністрації) не менш важлива. Ми намагаємося робити все, щоб бойовим групам було легше виконувати завдання на позиціях. Я знаю, про що говорю, бо не так давно був на тій стороні. Кожен військовий і на фронті, і в тилу - робить вагомий вклад до наближення нашої спільної мети! Люблю тебе, Україно", - написав шоумен.

Про персону: Даніель Салем Даніель Салем - український ресторатор, шоумен, телеведучий, актор. Був ведучим проєктів "Кохання на виживання", "Хулігани", "Зірковий шлях"; брав участь у шоу "Танці з зірками-6" і "Голос країни-10". Від початку повномасштабної війни захищає Україну від окупантів. Служив у складі спецпідрозділу авіарозвідки, зараз - у розвідувально-диверсійному підрозділі "12 друзів Оушена" (позивний "Сойєр"). Був поранений і контужений.

