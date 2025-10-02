Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

США надіслали сигнал Росії щодо війни - які нові проблеми чекають на Путіна

Юрій Берендій
2 жовтня 2025, 18:01
107
США знімають обмеження з України щодо вибору цілей на території Росії, надаючи при цьому розвідувальну підтримку для ефективних ударів, вказав Чаленко.
США надіслали сигнал Росії щодо війни - які нові проблеми чекають на Путіна
США надіслали сигнал Росії щодо війни / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

Про що сказав Чаленко:

  • В України немає платформ для запуску "Томагавків"
  • США передали сигнал Росії
  • Проблеми для Путіна будуть лише зростати

Передача США "Томагавків" Україні свідчить не стільки про конкретні плани постачання, скільки про стратегічний сигнал Москві. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог, директор Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко.

Коментуючи заяви Венса про можливу передачу Україні "Томагавків", Чаленко зауважив, що ключовим у цій темі є не стільки сам Венс, скільки позиція Трампа. На думку аналітиків, його слова не варто сприймати буквально, проте ставитися до них серйозно необхідно.

відео дня

"Адже давайте говорити відверто: у нас немає платформ для запуску "Томагавків". І поки що ніхто не заявляв, що ті буквально кілька одиниць Typhon, які з 2023 року знаходяться на озброєнні США і здатні запускати "Томагавки" з землі, доступні для передачі Україні. Так само, як немає мови про передачу установок МК-41 з Польщі," - вказує він.

Чаленко підкреслив, що США фактично знімають тиск з України у питанні необхідності погоджуватися з агресором і, ймовірно, не обмежують її у виборі цілей на території Росії.

Дивіться відео інтервʼю Ігоря Чаленка Главреду про тиск США на Путіна:

Водночас для ефективного здійснення ударів потрібні високоякісні розвіддані, які найбільш повно мають саме Сполучені Штати завдяки своїй розгалуженій супутниковій мережі.

"Тому в нинішній ситуації США сигналізують: якщо Російська Федерація не піде на переговори, то завдяки асиметричним крокам - де самі США не виступатимуть в авангарді, але можуть допомогти - проблеми для Путіна будуть тільки зростати.Ми вже бачимо серйозні труднощі в російській економіці, до чого постійно апелює Дональд Фредович. Це, власне, і демонструє, що Україна може завдати ще більшої безпосередньої шкоди як російському ВПК, так і економіці РФ в цілому", - резюмував він.

США надіслали сигнал Росії щодо війни - які нові проблеми чекають на Путіна
/ Інфографіка: Главред

Чому Трамп змінив позицію щодо війни в Україні - думка експерта

Як писав Главред, політичний та економічний експерт Тарас Загородній прокоментував зміну риторики президента США Дональда Трампа щодо агресії РФ в Україні та провокацій у Європі.

Він наголосив, що ключовим чинником для Росії залишаються нафта й газ, адже її економіка "руйнується без можливості, як раніше, продавати їх Європі".

Також Загородній зауважив, що завдяки дальнім ударам Україна продемонструвала свою силу, і після цього навіть у військових колах США почали визнавати, що наша держава здатна перемогти Росію у війні.

Після цього до України приїжджав Кіт Келлог. Окрім того, що він займався питаннями забезпечення ППО, Келлог провів детальну інспекцію та аудит ситуації в країні. Загородній зазначив, що Келлог зустрічався з військовими, ознайомлювався з продукцією оборонної промисловості, спілкувався з розвідкою та аналізував суспільні настрої.

"Висновок було зроблено такий: зібралися суворі пацани, вони будуть бити, тому Штатам потрібно робити ставку на переможців, інакше буде собі дорожче поводитися по-іншому. Іншими словами, Україна демонструє силу, і США вирішили, що краще приєднатися до сильних", - говорить він.

Війна Росії проти України - останні заяви Трампа

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, диктатор Путін визначив для себе приблизно пів року, починаючи з вересня, перш ніж сісти за стіл переговорів про завершення війни. За цей час він намагатиметься досягти військових успіхів і створити базу для висування жорстких умов на переговорах. Про це заявив політолог, директор Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

Тим часом США розглядають можливість надати Україні крилаті ракети Tomahawk і Barracuda. За даними Wall Street Journal, йдеться про Tomahawk із дальністю польоту близько 1500 миль (понад 2400 км) та Barracuda з дальністю до 500 миль (понад 800 км). Остаточне рішення щодо передачі ще не ухвалено.

До зими Україна може завдати несподіваного удару по Криму, ймовірною є як повітряна атака, так і морське десантування, аби дезорієнтувати російські сили. Таку оцінку дав військовий аналітик Sky News Майкл Кларк.

Інші новини:

Про персону: Ігор Чаленко

Ігор Олегович Чаленко — український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року.

Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США Ігор Чаленко
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Буде щось більше": Зеленський заінтригував заявою про нову зброю для ударів по РФ

"Буде щось більше": Зеленський заінтригував заявою про нову зброю для ударів по РФ

18:32Війна
Путін готовий пожертвувати регіонами РФ - розкрито сценарій блекаутів в Росії

Путін готовий пожертвувати регіонами РФ - розкрито сценарій блекаутів в Росії

18:31Війна
"Я був у полоні 1267 днів": військові вперше поговорили з рідними, не стримуючи сліз

"Я був у полоні 1267 днів": військові вперше поговорили з рідними, не стримуючи сліз

18:25Україна
Реклама

Популярне

Більше
Долар і євро різко злетіли вгору: новий курс валют на 2 жовтня

Долар і євро різко злетіли вгору: новий курс валют на 2 жовтня

Карта Deep State онлайн за 2 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 2 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Що додати на сковорідку, щоб смажена картопля вийшла хрусткою - лайфхак

Що додати на сковорідку, щоб смажена картопля вийшла хрусткою - лайфхак

Забрала доньку із собою: Олена Мозгова терміново покинула Україну

Забрала доньку із собою: Олена Мозгова терміново покинула Україну

Відриється гостра правда: трьох знаків зодіаку чекають великі зміни 2 жовтня

Відриється гостра правда: трьох знаків зодіаку чекають великі зміни 2 жовтня

Останні новини

18:46

"Це єдина причина": у ВМС зізналися, чому Кримський міст досі стоїть

18:32

"Буде щось більше": Зеленський заінтригував заявою про нову зброю для ударів по РФ

18:31

Путін готовий пожертвувати регіонами РФ - розкрито сценарій блекаутів в Росії

18:25

"Я був у полоні 1267 днів": військові вперше поговорили з рідними, не стримуючи слізФотоВідео

18:01

США надіслали сигнал Росії щодо війни - які нові проблеми чекають на ПутінаВідео

Путін поставив собі дедлайн у півроку, він відкриє "другий фронт" проти Заходу - ЧаленкоПутін поставив собі дедлайн у півроку, він відкриє «другий фронт» проти Заходу - Чаленко
17:33

Курс долара і євро різко піднявся: скільки коштуватиме валюта 3 жовтня

17:27

"Поганці 2" вже онлайн: дивіться продовження анімаційного хіта від DreamWorks Animation на Київстар ТБ

17:14

Привітання з Днем учителя 2025 - красиві картинки і теплі побажання

17:04

"Я не знала чи живий він": мати зі сльозами дізналась про звільнення сина з полонуВідео

Реклама
16:48

"Накинулися на мене" відома співачка потрапила в халепу через Ірину Білик

16:44

Чому в СРСР давали риб'ячий жир, а потім його різко заборонили - пояснення здивуєВідео

16:44

Коли народжуються справжні грошові магнати: нумерологи назвали ТОП-12 дат

16:32

Дедлайн - пів року: експерт розкрив новий план Путіна щодо переговорівВідео

16:14

СБУ вкотре діє на випередження, - експерт про затримання "крота", який мав знеструмити Київ

16:03

Повернувся до акторства після служби: Андрій Федінчик став голосом головного героя корейської дорами на ТЕТВідео

15:52

Нарешті військові вдома: Україна провела великий обмін полоненимиФотоВідео

15:50

Рекорд у 68 років: орнітолог розкрив неочікуваного птаха-довгожителя України

15:44

"Я заплакала": Мозгова показала, в яку країну відвезла доньку від Аксельрода

15:40

"Доведеться відступити": в ЗСУ зробили важливу заяву про бої за Покровськ

15:18

Водіям виписують штрафи за протитуманні фари: коли їх не можна вмикати

Реклама
14:51

Кохана Дмитра Кулеби зізналася, чому не заводить дітей від ексміністра

14:43

Календар щастя і удачі: які дні жовтня принесуть успіх кожному знаку зодіаку

14:24

"Отримала такий статус": відома українська акторка розповіла про сина в ЗСУ

14:13

Летять "хмари" Шахедів і гримлять вибухи: Київщина під масованою атакоюВідео

14:04

Атомна енергетика під прицілом: експерт попередив про катастрофічну ситуацію

14:02

Можливі блекаути: українців закликають готуватися до відключень світла найближчим часом

13:54

Замість борщу і бульйону: хітовий осінній суп, з яким впорається будь-яка господиняВідео

13:40

Інсульт і алкоголізм: як карма наздогнала акторів-путіністів із серіалу "Свати"

13:39

Гороскоп для Скорпіонів на жовтень 2025: таємні зв'язки та звільнення від кармиВідео

13:10

Гороскоп на жовтень 2025 для Стрільців: зірки готують нагороду й успіхВідео

13:07

"Так, ми любимо одне одного": фаворитка Кіркорова приголомшила публічним зізнанням

13:01

Температура опуститься до -1: деякі області України окутає справжній холод

12:56

Так акторам не платять: Наталія Денисенко розкрила свій щедрий гонорар

12:42

"Король голий": Алла Пугачова запустила процес розпаду РФ

12:33

Порошенко продавав металобрухт у Придністров’я, фінансував російську армію та збагачувався під час війни – військовий

12:25

Усе залежить від одного рішення: Зеленський зробив заяву про далекобійну зброю

12:13

Київ та інші міста може затопити: експертка попередила про руйнівну негодуФото

12:05

Як правильно сказати "гроздь" українською: знайдено красивий варіантВідео

11:51

Помилки осінньої обрізки: які рослини краще залишити в спокої до весни

11:38

Позбавили власного імені: Максима Галкіна вирішили безпрецедентно покарати в РФ

Реклама
11:34

"Час обирати свого чарівника": вийшов офіційний трейлер "Вартові Різдва" з Бокланом, Кукуюком і Бліндарем

11:12

Лише 5 гривень за кілограм: ціна на один продукт впала до мінімальної позначки

11:08

У РФ серйозні проблеми, вона перетворилась на сировинний придаток - Коваленко

10:37

Китайський гороскоп на завтра 3 жовтня: Кроликам - стрес, Козлам - брехня

10:33

Чим удобрити землю восени, якщо немає гною: чотири найкращі аналогиВідео

10:23

"Це величезна проблема": відомий продюсер розкрив труднощі Вєрки Сердючки

10:23

Гучна та неспокійна ніч: дрони навідались до кількох міст Росії

10:19

Все життя прожила з осколком від Другої світової війни: російська ракета вбила жінкуФото

10:11

"Огидний тип": путініста Тарзана перекосило на відпочинку з Корольовою

10:05

Збирається за допомогою гайкового ключа: США можуть передати Україні ракети Barracuda - WSJ

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Рецепти
НапоїСалатиСвяткове менюПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти