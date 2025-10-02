США надіслали сигнал Росії щодо війни - які нові проблеми чекають на Путіна

США знімають обмеження з України щодо вибору цілей на території Росії, надаючи при цьому розвідувальну підтримку для ефективних ударів, вказав Чаленко.

США надіслали сигнал Росії щодо війни / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

Про що сказав Чаленко:

В України немає платформ для запуску "Томагавків"

США передали сигнал Росії

Проблеми для Путіна будуть лише зростати

Передача США "Томагавків" Україні свідчить не стільки про конкретні плани постачання, скільки про стратегічний сигнал Москві. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог, директор Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко.

Коментуючи заяви Венса про можливу передачу Україні "Томагавків", Чаленко зауважив, що ключовим у цій темі є не стільки сам Венс, скільки позиція Трампа. На думку аналітиків, його слова не варто сприймати буквально, проте ставитися до них серйозно необхідно.

"Адже давайте говорити відверто: у нас немає платформ для запуску "Томагавків". І поки що ніхто не заявляв, що ті буквально кілька одиниць Typhon, які з 2023 року знаходяться на озброєнні США і здатні запускати "Томагавки" з землі, доступні для передачі Україні. Так само, як немає мови про передачу установок МК-41 з Польщі," - вказує він.

Чаленко підкреслив, що США фактично знімають тиск з України у питанні необхідності погоджуватися з агресором і, ймовірно, не обмежують її у виборі цілей на території Росії.

Водночас для ефективного здійснення ударів потрібні високоякісні розвіддані, які найбільш повно мають саме Сполучені Штати завдяки своїй розгалуженій супутниковій мережі.

"Тому в нинішній ситуації США сигналізують: якщо Російська Федерація не піде на переговори, то завдяки асиметричним крокам - де самі США не виступатимуть в авангарді, але можуть допомогти - проблеми для Путіна будуть тільки зростати.Ми вже бачимо серйозні труднощі в російській економіці, до чого постійно апелює Дональд Фредович. Це, власне, і демонструє, що Україна може завдати ще більшої безпосередньої шкоди як російському ВПК, так і економіці РФ в цілому", - резюмував він.

/ Інфографіка: Главред

Чому Трамп змінив позицію щодо війни в Україні - думка експерта

Як писав Главред, політичний та економічний експерт Тарас Загородній прокоментував зміну риторики президента США Дональда Трампа щодо агресії РФ в Україні та провокацій у Європі.

Він наголосив, що ключовим чинником для Росії залишаються нафта й газ, адже її економіка "руйнується без можливості, як раніше, продавати їх Європі".

Також Загородній зауважив, що завдяки дальнім ударам Україна продемонструвала свою силу, і після цього навіть у військових колах США почали визнавати, що наша держава здатна перемогти Росію у війні.

Після цього до України приїжджав Кіт Келлог. Окрім того, що він займався питаннями забезпечення ППО, Келлог провів детальну інспекцію та аудит ситуації в країні. Загородній зазначив, що Келлог зустрічався з військовими, ознайомлювався з продукцією оборонної промисловості, спілкувався з розвідкою та аналізував суспільні настрої.

"Висновок було зроблено такий: зібралися суворі пацани, вони будуть бити, тому Штатам потрібно робити ставку на переможців, інакше буде собі дорожче поводитися по-іншому. Іншими словами, Україна демонструє силу, і США вирішили, що краще приєднатися до сильних", - говорить він.

Війна Росії проти України - останні заяви Трампа

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, диктатор Путін визначив для себе приблизно пів року, починаючи з вересня, перш ніж сісти за стіл переговорів про завершення війни. За цей час він намагатиметься досягти військових успіхів і створити базу для висування жорстких умов на переговорах. Про це заявив політолог, директор Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

Тим часом США розглядають можливість надати Україні крилаті ракети Tomahawk і Barracuda. За даними Wall Street Journal, йдеться про Tomahawk із дальністю польоту близько 1500 миль (понад 2400 км) та Barracuda з дальністю до 500 миль (понад 800 км). Остаточне рішення щодо передачі ще не ухвалено.

До зими Україна може завдати несподіваного удару по Криму, ймовірною є як повітряна атака, так і морське десантування, аби дезорієнтувати російські сили. Таку оцінку дав військовий аналітик Sky News Майкл Кларк.

Про персону: Ігор Чаленко Ігор Олегович Чаленко — український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року. Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

