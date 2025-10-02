США надіслали сигнал Росії щодо війни - які нові проблеми чекають на Путіна

Про що сказав Чаленко:
- В України немає платформ для запуску "Томагавків"
- США передали сигнал Росії
- Проблеми для Путіна будуть лише зростати
Передача США "Томагавків" Україні свідчить не стільки про конкретні плани постачання, скільки про стратегічний сигнал Москві. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог, директор Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко.
Коментуючи заяви Венса про можливу передачу Україні "Томагавків", Чаленко зауважив, що ключовим у цій темі є не стільки сам Венс, скільки позиція Трампа. На думку аналітиків, його слова не варто сприймати буквально, проте ставитися до них серйозно необхідно.
"Адже давайте говорити відверто: у нас немає платформ для запуску "Томагавків". І поки що ніхто не заявляв, що ті буквально кілька одиниць Typhon, які з 2023 року знаходяться на озброєнні США і здатні запускати "Томагавки" з землі, доступні для передачі Україні. Так само, як немає мови про передачу установок МК-41 з Польщі," - вказує він.
Чаленко підкреслив, що США фактично знімають тиск з України у питанні необхідності погоджуватися з агресором і, ймовірно, не обмежують її у виборі цілей на території Росії.
Дивіться відео інтервʼю Ігоря Чаленка Главреду про тиск США на Путіна:
Водночас для ефективного здійснення ударів потрібні високоякісні розвіддані, які найбільш повно мають саме Сполучені Штати завдяки своїй розгалуженій супутниковій мережі.
"Тому в нинішній ситуації США сигналізують: якщо Російська Федерація не піде на переговори, то завдяки асиметричним крокам - де самі США не виступатимуть в авангарді, але можуть допомогти - проблеми для Путіна будуть тільки зростати.Ми вже бачимо серйозні труднощі в російській економіці, до чого постійно апелює Дональд Фредович. Це, власне, і демонструє, що Україна може завдати ще більшої безпосередньої шкоди як російському ВПК, так і економіці РФ в цілому", - резюмував він.
Чому Трамп змінив позицію щодо війни в Україні - думка експерта
Як писав Главред, політичний та економічний експерт Тарас Загородній прокоментував зміну риторики президента США Дональда Трампа щодо агресії РФ в Україні та провокацій у Європі.
Він наголосив, що ключовим чинником для Росії залишаються нафта й газ, адже її економіка "руйнується без можливості, як раніше, продавати їх Європі".
Також Загородній зауважив, що завдяки дальнім ударам Україна продемонструвала свою силу, і після цього навіть у військових колах США почали визнавати, що наша держава здатна перемогти Росію у війні.
Після цього до України приїжджав Кіт Келлог. Окрім того, що він займався питаннями забезпечення ППО, Келлог провів детальну інспекцію та аудит ситуації в країні. Загородній зазначив, що Келлог зустрічався з військовими, ознайомлювався з продукцією оборонної промисловості, спілкувався з розвідкою та аналізував суспільні настрої.
"Висновок було зроблено такий: зібралися суворі пацани, вони будуть бити, тому Штатам потрібно робити ставку на переможців, інакше буде собі дорожче поводитися по-іншому. Іншими словами, Україна демонструє силу, і США вирішили, що краще приєднатися до сильних", - говорить він.
Війна Росії проти України - останні заяви Трампа
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, диктатор Путін визначив для себе приблизно пів року, починаючи з вересня, перш ніж сісти за стіл переговорів про завершення війни. За цей час він намагатиметься досягти військових успіхів і створити базу для висування жорстких умов на переговорах. Про це заявив політолог, директор Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.
Тим часом США розглядають можливість надати Україні крилаті ракети Tomahawk і Barracuda. За даними Wall Street Journal, йдеться про Tomahawk із дальністю польоту близько 1500 миль (понад 2400 км) та Barracuda з дальністю до 500 миль (понад 800 км). Остаточне рішення щодо передачі ще не ухвалено.
До зими Україна може завдати несподіваного удару по Криму, ймовірною є як повітряна атака, так і морське десантування, аби дезорієнтувати російські сили. Таку оцінку дав військовий аналітик Sky News Майкл Кларк.
Про персону: Ігор Чаленко
Ігор Олегович Чаленко — український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року.
Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.
