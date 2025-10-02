Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Надя Дорофєєва повідомила про хворобу: "Зараз втомлена"

Анна Підгорна
2 жовтня 2025, 23:39
11
Dorofeeva розповіла про свій стан.
Надя Дорофєєва
Надя Дорофєєва новини - Dorofeeva прокоментувала стан свого здоров'я / колаж: Главред, фото: t.me/thisisdorofeeva

Стисло:

  • Останнім часом здоров'я підводить Надю Дорофєєву
  • Співачка розповіла про втому та хворобу

Українська співачка Надя Дорофєєва двічі за літо опинялася в лікарні. Нещодавно артистка повідомила, що через стан здоров'я їй довелося сісти на найсуворішу дієту, що стало для неї великим ударом.

На жаль, на цьому проблеми Dorofeeva не закінчилися. У своєму Telegram-каналі артистка розповіла про хворобу, на лікування якої вона через щільний графік змогла виділити лише один день.

відео дня

Надя опублікувала селфі, на якому виглядає вкрай виснаженою. "Насичений тиждень. Класні люди та події. Але зараз я втомлена і захворіла, і так хочу додому. В мене є завтра на відпочити", - поділилася Дорофєєва.

Надя Дорофєєва
Надя Дорофєєва новини - Dorofeeva прокоментувала стан свого здоров'я / t.me/thisisdorofeeva

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, чому ексміністр МЗС України Дмитро Кулеба та його кохана, видавчиня Світлана Павелецька, вирішили не заводити спільних дітей.

Також українська акторка Римма Зюбіна розповіла про сина в ЗСУ. 27-річний Данило пішов до ЗСУ добровольцем на початку цього року. Артистка прокоментувала свій новий статус.

Читайте також:

Про персону: Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва або Dorofeeva - українська співачка, авторка пісень, акторка. Колишня учасниця поп-дуету "Время и Стекло" (2010-2020); зараз виступає, як сольний виконавець. Зірковий тренер музичних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Надя Дорофєєва новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Не хочу нагнітати, але...": Андрющенко закликав мешканців великого міста виїхати

"Не хочу нагнітати, але...": Андрющенко закликав мешканців великого міста виїхати

23:37Фронт
Табун "Шахедів" атакує Україну: працює ППО, тривога шириться країною

Табун "Шахедів" атакує Україну: працює ППО, тривога шириться країною

23:09Війна
РФ готує нову масовану атаку - рій БпЛА вже над Україною, напоготові Ту-95МС

РФ готує нову масовану атаку - рій БпЛА вже над Україною, напоготові Ту-95МС

22:45Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 2 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 2 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Що додати на сковорідку, щоб смажена картопля вийшла хрусткою - лайфхак

Що додати на сковорідку, щоб смажена картопля вийшла хрусткою - лайфхак

"Я заплакала": Мозгова показала, в яку країну відвезла доньку від Аксельрода

"Я заплакала": Мозгова показала, в яку країну відвезла доньку від Аксельрода

Китайський гороскоп на завтра 3 жовтня: Кроликам - стрес, Козлам - брехня

Китайський гороскоп на завтра 3 жовтня: Кроликам - стрес, Козлам - брехня

Відриється гостра правда: трьох знаків зодіаку чекають великі зміни 2 жовтня

Відриється гостра правда: трьох знаків зодіаку чекають великі зміни 2 жовтня

Останні новини

00:58

"Був на тому боці": у Даніеля Салема відбулися серйозні зміни в службі

00:36

Невдалий старт у Лізі конференцій: Шовковський натякнув на несподівані причини

02 жовтня, четвер
23:39

Надя Дорофєєва повідомила про хворобу: "Зараз втомлена"

23:37

"Не хочу нагнітати, але...": Андрющенко закликав мешканців великого міста виїхати

23:14

"Куп'янськ на межі": експерт дав невтішний прогноз розвитку ситуації

Путін поставив собі дедлайн у півроку, він відкриє "другий фронт" проти Заходу - ЧаленкоПутін поставив собі дедлайн у півроку, він відкриє «другий фронт» проти Заходу - Чаленко
23:09

Табун "Шахедів" атакує Україну: працює ППО, тривога шириться країною

22:45

РФ готує нову масовану атаку - рій БпЛА вже над Україною, напоготові Ту-95МС

22:11

Принц Вільям розговорився про діагнози Кейт і короля Чарльза

21:54

Москва готується "вкрасти" ЗАЕС - її може зупинити лише один сценарій

Реклама
21:53

Ціна на хліб повзе вгору: експерт розкрив, наскільки може злетіти вартість

21:38

Більшість людей роблять помилку: де в жодному разі не можна ставити парфуми

21:32

Цироз: помер популярний російський актор

21:18

"Буде на її совісті": Роман Сасанчин висловився про розлучення з дружиною

21:12

Майже не ламаються: експерти назвали ТОП-3 найкращі вживані авто до $13 000

21:10

Одна річ розв'язує руки шахраям: водіїв попередили про поширену помилку

21:09

"Що нам заважає": Путін пригрозив ударами по українських АЕС

20:50

Це роблять майже всі: яка поширена звичка водіїв "вбиває" коробку передач

20:41

117 років і жодної тяжкої хвороби: секрет довголіття найстарішої жінка в світі

20:36

Мокрий сніг, дощі та штормовий вітер: названо область, де буде дуже холодно

20:34

Марія Яремчук зробила термінову публічну заяву - який у неї зараз вигляд

Реклама
20:17

"Ганьба нашої країни": що вичудила Настя Каменських на борту літака

20:12

Рибалка й гадки не мав, хто "клюне" на спінінг: який сюрприз виловив "щасливчик"

19:51

Вони можуть "вкрасти" все – пасічник розкрив осінні помилки догляду за бджолами

19:47

Чому жінки живуть довше за чоловіків - вчені поставили крапку в питанні

19:44

Путін назвав причину вторгнення до України і накинувся з звинуваченнями на ЗахідВідео

19:25

Знають одиниці: що обов’язково зробити з одягом після покупки в секонд-хенді

19:10

Путін готується вкрасти ЗАЕС: чи здатен Кремль влаштувати нову "Фукусіму"Погляд

18:51

Беріг його всі місяці: військовий зізнався, що допомогло йому пережити полонФото

18:49

Що насправді робить кіт, коли господаря немає вдома: розкрито небезпечний нюанс

18:46

"Це єдина причина": у ВМС зізналися, чому Кримський міст досі стоїть

18:32

"Буде щось більше": Зеленський заінтригував заявою про нову зброю для ударів по РФ

18:31

Путін готовий пожертвувати регіонами РФ - розкрито сценарій блекаутів в Росії

18:25

"Я був у полоні 1267 днів": військові вперше поговорили з рідними, не стримуючи слізФотоВідео

18:01

США надіслали сигнал Росії щодо війни - які нові проблеми чекають на ПутінаВідео

17:33

Курс долара і євро різко піднявся: скільки коштуватиме валюта 3 жовтня

17:27

"Поганці 2" вже онлайн: дивіться продовження анімаційного хіта від DreamWorks Animation на Київстар ТБ

17:14

Привітання з Днем учителя 2025 - красиві картинки і теплі побажання

17:04

"Я не знала чи живий він": мати зі сльозами дізналась про звільнення сина з полонуВідео

16:48

"Накинулися на мене" відома співачка потрапила в халепу через Ірину Білик

16:44

Коли народжуються справжні грошові магнати: нумерологи назвали ТОП-12 дат

Реклама
16:44

Навіщо в СРСР їли риб'ячий жир і чому його раптово заборонили - пояснення здивуєВідео

16:32

Дедлайн - пів року: експерт розкрив новий план Путіна щодо переговорівВідео

16:14

СБУ вкотре діє на випередження, - експерт про затримання "крота", який мав знеструмити Київ

16:03

Повернувся до акторства після служби: Андрій Федінчик став голосом головного героя корейської дорами на ТЕТВідео

15:52

Нарешті військові вдома: Україна провела великий обмін полоненимиФотоВідео

15:50

Рекорд у 68 років: орнітолог розкрив неочікуваного птаха-довгожителя України

15:44

"Я заплакала": Мозгова показала, в яку країну відвезла доньку від Аксельрода

15:40

"Доведеться відступити": в ЗСУ зробили важливу заяву про бої за Покровськ

15:18

Водіям виписують штрафи за протитуманні фари: коли їх не можна вмикати

14:51

Кохана Дмитра Кулеби зізналася, чому не заводить дітей від ексміністра

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Рецепти
Святкове менюЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапої
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти