Надя Дорофєєва повідомила про хворобу: "Зараз втомлена"

Dorofeeva розповіла про свій стан.

https://glavred.net/starnews/nadya-dorofeeva-soobshchila-o-bolezni-seychas-iznurennaya-10703414.html Посилання скопійоване

Надя Дорофєєва новини - Dorofeeva прокоментувала стан свого здоров'я / колаж: Главред, фото: t.me/thisisdorofeeva

Стисло:

Останнім часом здоров'я підводить Надю Дорофєєву

Співачка розповіла про втому та хворобу

Українська співачка Надя Дорофєєва двічі за літо опинялася в лікарні. Нещодавно артистка повідомила, що через стан здоров'я їй довелося сісти на найсуворішу дієту, що стало для неї великим ударом.

На жаль, на цьому проблеми Dorofeeva не закінчилися. У своєму Telegram-каналі артистка розповіла про хворобу, на лікування якої вона через щільний графік змогла виділити лише один день.

відео дня

Надя опублікувала селфі, на якому виглядає вкрай виснаженою. "Насичений тиждень. Класні люди та події. Але зараз я втомлена і захворіла, і так хочу додому. В мене є завтра на відпочити", - поділилася Дорофєєва.

Надя Дорофєєва новини - Dorofeeva прокоментувала стан свого здоров'я / t.me/thisisdorofeeva

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, чому ексміністр МЗС України Дмитро Кулеба та його кохана, видавчиня Світлана Павелецька, вирішили не заводити спільних дітей.

Також українська акторка Римма Зюбіна розповіла про сина в ЗСУ. 27-річний Данило пішов до ЗСУ добровольцем на початку цього року. Артистка прокоментувала свій новий статус.

Читайте також:

Про персону: Надя Дорофєєва Надя Дорофєєва або Dorofeeva - українська співачка, авторка пісень, акторка. Колишня учасниця поп-дуету "Время и Стекло" (2010-2020); зараз виступає, як сольний виконавець. Зірковий тренер музичних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред