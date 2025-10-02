РФ готує нову масовану атаку - рій БпЛА вже над Україною, напоготові Ту-95МС

Росіяни імовірно завершили підготовку до масованого ракетного удару по території України.

До десяти бомбардувальників готові до пусків / Колаж: Главред, фото: wikipedia.org, 26 ОАБр, скріншот

Головне:

Росія завершила підготовку до масованої атаки по Україні

До атак можуть залучити до десяти бомбардувальників

У небі України рухаються кілька груп ударних безпілотників

Росіяни завершили підготовку до масштабного ракетно-дронового удару по Україні. Пуски ракет по Україні можуть здійснити до десяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160. Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

За його словами, щонайменше шість літаків Ту-95МС було передислоковано з аеродрому "Українка" на авіабазу "Енгельс" у Саратовській області. Тому у запусках ракет по Україні ворог може задіяти до десяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160, які розміщені на авіабазах "Енгельс" та "Оленья".

"Ворог також може вести обстріл з ОТРК, з МіГ-31К ракетами Х-47М2 "Кинджал" та з кораблів ракетами "Калібр". Сигнали тривоги не ігноруємо", - наголосив Цаплієнко.

За даними моніторингу, існує загроза бойового застосування стратегічної авіації РФ протягом ночі. Мешканців усіх регіонів закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно прямувати в укриття.

Літаки, якими РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Атака БпЛА по Україні

Паралельно з підготовкою РФ до ракетного удару, кілька груп ворожих ударних безпілотників рухаються у небі України. За даними моніторингових каналів, БпЛА летять через Полтавщину та Харківщину у напрямку Черкащини.

Також групи "Шахедів" залітають на Чернігівщину, а через Сумщину дрони прямують на Полтавщину. Нові групи дронів окупанти додатково запустили з аеродромів у Курській, Ростовській та Орловській областях Росії.

Крім цього, російські "Шахеди" наближаються до Києва. БпЛА рухаються в напрямку Обухова, Переяслава та Броварів.

Станом на 22:53 над Україною близько 50 безпілотників. Водночас залітають нові групи "Шахедів" через Сумщину та Харківщину.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, 2 жовтня російські окупанти атакували Київщину ударними безпілотниками типу "Шахед". Вибухи були чути в Ірпені та Бучі.

Також 1 жовтня російські війська завдали удару по об’єкту енергетики, що спричинило масштабні перебої з електропостачанням у Чернігівській області. Енергетики були змушені вводити жорсткі графіки відключення світла, щоб забезпечити стабільність роботи мережі та уникнути аварійних ситуацій.

Як повідомляв Главред, 30 вересня близько 16:00 окупанти атакували Дніпро за допомогою безпілотного літального апарата. Внаслідок обстрілу загинув один чоловік, ще 15 осіб отримали поранення.

Про персону: Андрій Цаплієнко Андрій Юрійович Цаплієнко — український журналіст, військовий кореспондент, ведучий, письменник та сценарист. Автор п'яти книжок. Заслужений журналіст України.

