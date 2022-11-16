Зеленський відверто зізнався, коли закінчиться війна

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський відверто розповів, коли закінчиться війна.

В інтерв'ю українським журналістам Зеленський відповів, що військово-політичне керівництво обирає те, як саме закінчити війну, а не часові межі її завершення.

"Ресурс у нас обмежений. Розтягувати війну ми не зацікавлені. Але вибираючи, як закінчити війну і термін, ми вибираємо, як закінчити війну. Ми могли б з вами віддати наші території і війни б не було. Народ, ми, я, ви всі вибрали правильний, чесний шлях. Так, такий складний, дуже складний, а для багатьох, на жаль, смертельний. І в ньому, коли такий вибір, потрібно дивитися на ресурс, тому що ми не знаємо, коли ця війна закінчиться", – розповів Зеленський.

Зеленський зізнався, що не знає, коли закінчиться війна в країні, проте МВФ він сказав, що "скоро".

"Тому про терміни війни – у мене розмови такі були з Міжнародним валютним фондом на самому початку (війни – ред.) - коли ми боролися за те, щоб закрити дефіцит нашого бюджету. ( ... ) Там фінансисти кажуть: "скільки місяців ви думаєте і розраховуєте?" Тому що вони фінансисти, вони розраховують, вони розуміють, що є ось така сума і як її ділити на дні, місяці, тижні, не дай Бог, роки. Там я боровся за Україну і сказав: "Скоро", — додав з посмішкою президент.

Армія України увійшла в Херсон

Сили оборони України 11 листопада увійшли в окупований Росією Херсон. У місті з'явилися українські прапори. Люди з радістю і щастям зустрічали українських захисників.

У мережі з'явилися зворушливі відео, на яких видно, як українські військові приїхали в центр Херсона і зустрілися з місцевими жителями. Багато хто не зміг стримати сліз, але це щасливі емоції. Херсонці неймовірно вдячні українським захисникам.

Жителі Херсона неймовірно щасливі навіть незважаючи на те, що у житті вони стикаються з жорсткими проблемами, які не дають їм нормально жити. Справа в тому, що в місті взагалі немає водопостачання та електрики. Через складну ситуацію місцеві жителі були змушені набирати воду прямо з річки Дніпро.

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