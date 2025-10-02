'Буде щось більше': Зеленський заінтригував заявою про нову зброю для ударів по РФ

Після зустрічі президента України Зеленського із Трампом можливе розширення типів озброєння, яке може застосовуватись для ударів по території РФ.

Зеленський заінтригував заявою про нову зброю для ударів по РФ / Колаж Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента України

Про що сказав Зеленський:

Україна щоденно запускає по Росії 100-150 дронів

Після переговорів з Трампом Україна може отримати нову зброю для ударів по Росії

До цього часу ЗСУ використовували для ударів по Росії лише власну далекобійну зброю, проте після зустрічі з Трампом ситуація може змінитися. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, яку транслював Офіс президента.

Він підкреслив, що Україна ніколи не атакувала цивільну інфраструктуру в Росії, відповідаючи лише на удари по власних об’єктах.

"Хоча приблизно рік тому в нас не було спроможностей відповідати. І тоді, ви пам'ятаєте, що вони зробили? Вони спричинили блекаути в Україні. Тепер ми можемо відповідати, і вони відчувають наші потужні відповіді. Нам потрібно трохи більше фінансування. Ми говорили про це сьогодні. Вони використовують сьогодні приблизно 500-600 безпілотників на день. Ми використовуємо 100-150", - зазначив президент.

Зеленський додав, що в України є спроможності для виробництва далекобійних засобів ураження, тепер усе залежить від фінансування. Завдяки додатковій підтримці партнерів Україна зможе досягти аналогічних показників по далекобійній зброї, що матиме важливе значення для впливу на суспільство і лідерів противника.

"До цього ми використовували лише наші системи озброєння (для далекобійних ударів, - ред.). Після моєї зустрічі з президентом США, ми, можливо, будемо мати щось більше. Не знаю. Побачимо", - резюмував Зеленський.

Як удари по НПЗ впливають на Росію - думка експерта

Як писав Главред, майже щоночі на території Росії, зокрема на об’єктах енергетики та нафтопереробних заводах, чути вибухи. Це свідчить про доволі ефективну динаміку українських ударів, зазначив політичний та економічний експерт Тарас Загородній. Він наголосив, що якщо темп атак збережеться, вже за кілька місяців РФ опиниться у критичному становищі.

"Якщо в РФ зберігатиметься дефіцит палива, паливна криза погіршуватиметься, додадуться перебої в експорті нафти, плюс зростання внутрішнього споживання палива через сезонний фактор, то настання критичного моменту для Росії – це перспектива не років, а місяців, до року", - пояснив він.

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 2 жовтня територію Росії атакували дрони. Вибухи зафіксували в Саратові та кількох районах Волгоградської області, повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

США дозволили Україні застосовувати американське озброєння для ударів по території РФ, однак поки що невідомо, які саме системи можуть бути використані. Як зазначив військовий експерт та засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, наразі складно підтвердити наявність у ЗСУ ракет ATACMS, адже їхнє останнє застосування було досить давно.

Водночас Росія перетворилася на сировинний додаток Китаю та навіть стала імпортером бензину. Це сталось внаслідок влучних українських ударів по її нафтопереробних заводах. Про це заявив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

