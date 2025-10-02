Рус
"Накинулися на мене" відома співачка потрапила в халепу через Ірину Білик

Христина Трохимчук
2 жовтня 2025, 16:48
Співачка Марія Бурмака розповіла про стосунки з Іриною Білик.
Марія Бурмака, Ірина Білик
Марія Бурмака та Ірина Білик зіткнулись з випробуванням у стосунках / колаж: Главред, фото: instagram.com, Марія Бурмака, Ірина Білик

Ви дізнаєтесь:

  • У яких стосунках Ірина Білик та Марія Бурмака
  • Який неприємний епізод трапився у дружбі співачок

Українські співачки Ірина Білик та Марія Бурмака пов’язані давніми стосунками. В інтерв’ю виданню "Гордон" Бурмака пригадала неприємний епізод, який ледь не обернувся для неї особистими неприємностями.

Марія Бурмака пригадала ситуацію, коли їй довелося стати на захист колеги після її невдалої фрази в одному з ефірів. За словами артистки, тоді Білик зазнала гострої критики, і вона не змогла залишитися осторонь.

"Коли ще до війни Іра сказала, як на мене, якусь там не дуже розумну річ в одному ефірі й на неї всі накинулися, я її захистила, а потім накинулися на мене. Напевно, дружбою в такому розумінні, що спина до спини, – то це назвати не можна. Але цей шлях – це дуже серйозна річ", – поділилася Бурмака.

Марія Бурмака, Ірина Білик
Марія Бурмака та Ірина Білик мають давню історію дружби / фото: instagram.com, Марія Бурмака

При цьому співачка зізнається, що їхні з Білик стосунки не можна назвати близькою дружбою у класичному розумінні, проте вони підтримують теплі стосунки.

"Мені здається, що якщо хтось захоче написати на нашому прикладі роман, то це буде цікаво. Тому що ми одного віку, ми разом були на першій "Червоній руті", наші шляхи були різні, різний був репертуар, різний був підхід, різний був шоу-бізнес, різні були позиції. Але ми все одно люди одного покоління й усе одно дуже тепло обіймаємося під час зустрічі", – пояснила вона.

Ірина Білик
Ірина Білик запропонувала Бурмаці співпрацю / фото: instagram.com, Ірина Білик

Бурмака також додала, що у майбутньому вони з Білик не виключають творчої співпраці. Вона хоче записати з Іриною дуетну пісню.

"Це не буде пісня про любов. Нещодавно був концерт пам'яті Миколи Мозгового. Ми бачилися, Іра каже: "А ти не хочеш мені написати якусь пісню?" І я кажу: "Чому б і ні, можливо". Але це такі якісь гіпотетичні моменти і просто на рівні ідей", – зазначила співачка.

Ірина Білик
Ірина Білик / інфографіка: Главред

Про персону: Ірина Білик

Ірина Білик - українська співачка, композиторка та поет-пісняр. Народна артистка України (2008). Через високу популярність (особливо в 90-ті), любов до перевтілень і величезний вплив на формування української популярної музики Білик називають "українською Мадонною". Співачка випустила 12 студійних альбомів і 48 синглів. Найпопулярніші треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" тощо.

"Огидний тип": путініста Тарзана перекосило на відпочинку з Корольовою

10:05

Збирається за допомогою гайкового ключа: США можуть передати Україні ракети Barracuda - WSJ

09:41

Запах гару: дружина Макса Чмерковського потрапила в надзвичайну ситуацію в літаку

