Принц Вільям розговорився про діагнози Кейт і короля Чарльза

Принц Вільям поділився своїми почуттями щодо діагнозів його дружини та батька.

Принц Вільям прижив важкі часи з Кейт Міддлтон / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Коротко:

Про який період заговорив Вільям

Як він його описав

Принц Вільям зізнався, що у його батька, короля Карла III, і його дружини Кейт Міддлтон одночасно діагностували рак, і це привело його в "кілька досить неприємних місць".

В анонсі майбутньої появи принца Уельського в програмі "Неохочий мандрівник з Юджином Леві" на Apple TV+ Вільям сказав, що його сім'ї "пощастило", тому що "в сім'ї дуже довгий час майже не було хвороб". Про це пише Page Six.

"Мої бабуся і дідусь дожили до дев'яноста з лишком", - сказав батько трьох дітей, маючи на увазі своїх покійних бабусю і дідуся за батьківською лінією, королеву Єлизавету II і принца Філіпа, які померли у вересні 2022 і квітні 2021 року відповідно.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон у шлюбі багато років / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Вони були втіленням стоїцизму і стійкості, якщо можна так висловитися. Так що нам як сім'ї дуже пощастило", - додав 43-річний Вільям.

Вільям сказав, що ніколи не думав, що його дружині і батькові діагностують рак із різницею в кілька місяців.

"Оскільки я думаю, що у всіх позитивний настрій, потрібно бути позитивним. Але коли це трапляється з тобою, це заводить тебе в досить неприємні ситуації", - сказав Вільям.

король Чарльз III / ua.depositphotos.com

Минулого року королівська сім'я зіткнулася з проблемами зі здоров'ям: 76-річний Чарльз і 43-річна Міддлтон оголосили, що у них діагностовано рак.

Раніше Главред повідомляв, що британський принц Вільям розповів Юджину Леві, що 2024 рік став найважчим у його житті. Він розмірковував про життя і заявив, що воно дається нам, щоб випробувати нас, а здатність подолати це робить нас тими, хто ми є.

Також прийшли невтішні новини про стан здоров'я Кейт Міддлтон. Вона знову прийняла важке рішення зникнути з радарів публіки і не з'являтися на робочих заходах. На Кейт все ще впливають наслідки лікування від онкології.

Про персону: Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

