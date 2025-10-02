Табун "Шахедів" атакує Україну: працює ППО, тривога шириться країною

https://glavred.net/war/tabun-shahedov-atakuet-ukrainu-v-kieve-rabotaet-pvo-trevoga-rasprostranyaetsya-po-strane-10703405.html Посилання скопійоване

Увечері 2 жовтня Росія здійснила нову атаку на Україну, застосувавши ударні безпілотники.

Повітряні сили ЗСУ о 22:27 попередили про дрони, що рухалися в бік Києва. Згодом повідомили про цілі на півночі Київщини – у напрямку Житомирської області, а також на межі з Черкащиною – курсом на Вінниччину.

Над столицею зафіксовано ворожі БпЛА, мешканців закликають залишатися в укриттях до відбою тривоги.

Мер Києва Віталій Кличко заявив:"На лівому березі столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Ще багато дронів прямують в бік столиці. Перебувайте в укриттях!"

Станом на 23:07 в Києві оголошено про відбій повітряної тривоги.

За даними моніторингового каналу "monitoringwar", у повітряному просторі України зафіксовано щонайменше 33 дрони типу "Герань/Гербера". Найбільша концентрація спостерігається над Полтавською, Черкаською, Сумською та Харківською областями. Частина безпілотників також перебуває над Чернігівщиною, тож загроза для міст України залишається.

