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Без світла від 6 до 7 годин: у Києві збільшують тривалість відключення електроенергії

12 листопада 2022, 19:45

ДТЕК шукатиме шляхи, як без перевантаження енергосистеми давати електроенергію максимально часто.

Світло, відключення світла, лінії електропередачі
Відключення світла / УНІАН, Вікіпедія

У столиці тривалість відключень світла може значно збільшитися. Як заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в етері телемарафону, це пов'язано з настанням холодів.

За його словами, кожні 5-7 градусів зниження температури – це 10% споживання по території України в середньому.

Обмеження електроспоживання в столиці з похолоданням можуть збільшитися, якщо пропускна здатність мереж, по яких електроенергія надходить до столиці, залишиться на такому ж рівні, як зараз.

"У нас, коли буде знижуватися температура, споживання буде збільшуватися. Десь кожні 5-7 градусів зниження температури – це 10% споживання по території України в середньому", – пояснив він.

У той же час чиновник зазначив, що періоди відключення електроенергії можуть збільшитися в тому випадку, якщо фахівці ДТЕК не встигнуть відремонтувати і збільшити обсяг електроенергії, яку можна подати до Києва.

"Але я зараз не готовий говорити, що це буде - 6 або 7 годин, або о 4 годині ми зможемо вкластися", - уточнив він.

Сахарук додав, що ДТЕК буде шукати шляхи, як без перевантаження енергосистеми давати електроенергію максимально часто, щоб інтервали без світла ставали коротшими навіть з настанням морозів.

"Головне, що навантаження буде більше і дефіцит буде рости. Тому тут потрібно буде шукати шляхи, яким чином з одного боку не зробити так, щоб взагалі не було світла, з іншого - не зруйнувати енергосистему через перевантаження",-акцентував він.

Дмитро Сахарук зазначив, що якщо "Укренерго" буде збільшувати можливість електроенергії, яка буде передаватися до Києва, то ДТЕК буде намагатися зменшити проміжки часу, протягом яких люди будуть залишатися без світла.

Відключення абонентів в Україні

Раніше в ресурсопостачальної організації YASNO пояснювали, що відключення електроенергії в Україні віднедавна чітко поділяються на два типи - аварійні та стабілізаційні. Аварійні застосовуються, якщо через обстріли російськими окупантами виявилися пошкоджені або знищені об'єкти енергетичної інфраструктури. Такі відключення можуть тривати годинами безперервно.

Стабілізаційні використовують, коли потрібно терміново збалансувати нюанси роботи енергомереж. Такі команди можуть давати тільки співробітники НЕК "Укренерго". Вони відстежують, коли обсяг генерації електроенергії стає менше обсягу споживання.

При цьому президент України Володимир Зеленський закликав до справедливих відключень. Він звернувся до енергокомпаній і закликав їх проводити стабілізаційні відключення електроенергії передбачувано і справедливо. За його словами, це неправильно, якщо хтось без світла по 10 годин, а через дорогу все підключено разом з вуличним освітленням.

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