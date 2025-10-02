Рус
Курс долара і євро різко піднявся: скільки коштуватиме валюта 3 жовтня

Руслана Заклінська
2 жовтня 2025, 17:33
Національний банк України вдруге поспіль підвищив офіційний курс долара, євро та злотого.
Курс валют на 3 жовтня / Колаж: Главред, фото: УНІАН, freepik.com

Національний банк України вдруге поспіль підвищив офіційний курс долара до гривні на п'ятницю, 3 жовтня. Водночас подорожчала і європейська валюта з польським злотим. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

На п’ятницю, 3 жовтня, НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 41,28 гривні за долар. Це означає, що гривня послабилася на 6 копійок у порівнянні з попереднім банківським днем.

Також гривня втратила позиції щодо євро. Офіційний курс європейської валюти на 3 жовтня становить 48,50 гривні за один євро, що на 13 копійок більше, ніж напередодні.

На готівковому ринку валютні коливання відчутні дещо сильніше. Долар подорожчав до 41,50 грн, а євро - до 48,85 грн.

На міжбанківському валютному ринку України станом на 16:30 котирування гривні до долара США зафіксувалися на рівні 41,13-41,16 грн/дол., а до євро - 48,30-48,32 грн/євро.

Курс злотого на 3 жовтня

Також національна валюта України дещо послабилася щодо польського злотого. Так, на 2 жовтня офіційний курс становив 11,36 грн за 1 злотий, а на 3 жовтня курс зріс до 11,39 грн за злотий.

Що буде з курсом долара - проноз експерта

Фінансовий експерт Андрій Шевчишин прогнозує, що курс долара в Україні з часом може зрости до 44 грн за долар. За його словами, наразі Національний банк ефективно стримує валюту поблизу рівня 41 грн/долар, однак у разі посилення економічних ризиків гривня може поступово втрачати позиції.

"Наскільки швидко та наскільки сильно вона ослабне - залежатиме від дій самого регулятора", - наголосив Шевчишин.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, на 2 жовтня 2025 року Національний банк України підвищив офіційний курс долара, євро та злотого. Долар встановлено на 41,22 грн (+8 коп.), євро - 48,37 грн (+7 коп.), злотий - 11,36 грн (+5 коп.).

Також на початку жовтня ситуація на валютному ринку України буде спокійною, подібною до вересневої, прогнозує директор департаменту фінансових ринків "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. Долар очікується в межах 41,2-41,65 грн, а євро - 47,5-49 грн.

Як повідомляв Главред, доктор економічних наук Олексій Плотніков пояснив, що курс долара в Україні залежить не стільки від завершення війни, скільки від продовження фінансування державного бюджету міжнародними партнерами та початку відновлення українських міст.

