Марія Яремчук зробила термінову публічну заяву - який у неї зараз вигляд

Марія Яремчук поділилася спогадами.

https://glavred.net/starnews/mariya-yaremchuk-sdelala-srochnoe-publichnoe-zayavlenie-kak-ona-seychas-vyglyadit-10703351.html Посилання скопійоване

Марія Яремчук - куди пропала / колаж: Главред, фото: instagram.com/vikatemnova, instagram.com/viva_ukraine_magazine

Ви дізнаєтеся:

Марія Яремчук з'явилася в соцмережах

Що вона повідомила шанувальникам

Українська відома співачка Марія Яремчук, яка раніше народила дитину і тривалий час веде усамітнений спосіб життя, вийшла на зв'язок із шанувальниками.

На своїй сторінці в соцмережах артистка записала звернення до фанатів і розповіла, що вона реалізувала місію - вшанувати пам'ять легендарного батька Назарія Яремчука. Як виявилося, Марія перевипустить одну з платівок музиканта.

відео дня

"Рік тому світ побачив проєкт "Re: Yaremchuk" - це був документальний фільм про Назарія Яремчука та альбом-переспів його пісень за участю прекрасних, талановитих українських артистів. Цей проєкт доволі успішно сколихнув цілий пласт української культури і дуже круто відгукнувся серед молодого покоління, що було його завданням. Сьогодні я до вас зі ще однією гарною новиною: хочу анонсувати перевипуск платівки 1980 року "Незрівнянний світ краси", - поділилася Яремчук.

Марія Яремчук зробила заяву / фото: скрін instagram.com, Марія Яремчук

Також Марія зазначила, що оригінальна платівка вийшла 45 років тому і її немає в Мережі.

"Цей альбом - це справжня перлина української класики, один із найкращих зразків тодішньої української дискографії. Це молодий Яремчук - це фанк, соул, оркестровий фолк-поп і незрівнянний світ краси Карпат", - додала співачка.

Дивіться звернення Марії Яремчук до шанувальників:

Марія Яремчук вшанувала пам'ять батька / фото: скрін t.me/stars_ua_gl

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Відзначимо, як повідомляв Главред, співачка Ані Лорак відсвяткувала 47-річчя і на честь свята вона побувала в Парижі разом з чоловіком Ісааком Віджраку. Пара відвідала ресторан з видом на Ейфелеву вежу, а також Ісаак виконав для Лорак пісню французькою мовою.

А також військовослужбовець Данило Мірешкін відреагував на те, що Тарас Цимбалюк показався у військовій формі на зйомках. На своїй сторінці в Instagram Данило зазначив, що його дратує те, що на тлі всіх скандалів Цимбалюк одягнув військову форму "Азова".

Вас може зацікавити:

Про персону: Марія Яремчук Марія Яремчук - українська співачка, представниця України та фіналістка пісенного конкурсу "Євробачення 2014", де посіла 6 місце, фіналістка телепроекту "Голос країни". 2012 року представила Україну на конкурсі молодих виконавців "Нова хвиля-2012" у Росії, де посіла 3-тє місце.

Дочка українського співака, народного артиста України Назарія Яремчука. У 2023 році Марія Яремчук, як запрошена гостя, виступила на Євробаченні в Ліверпулі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред