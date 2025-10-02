Рус
"Я був у полоні 1267 днів": військові вперше поговорили з рідними, не стримуючи сліз

Ангеліна Підвисоцька
2 жовтня 2025, 18:25
Україна та Росія провели обмін полоненими. В рамках обміну додому повернули 205 українців.
обмен пленными
Обмін полоненими 2 жовтня / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський

Що відомо:

  • РФ та Україна провели обмін полоненими
  • В рамках обміну додому повернули 205 людей
  • Військові встигли вперше поговорити зі своїми рідними

Україна та Росія провели обмін полоненими. Додому вдалося повернути більше 200 людей - військових та цивільних. Люди не можуть стримати сліз від щастя, розуміючи, що тепер вони вільні, тепер вони вдома і побачать своїх рідних. Відео з чутливими розмовами вже розлетілись в Мережі.

Українські захисники встигли вперше почути голоси своїх рідних та навіть побачити їх через екрани мобільних телефонів.

"Привіт, ромашечки мої! Я дуже радий вас бачити! Я повернувся у рідну Україну!" - радісно говорив один військовий.

Один чоловік дізнався, що поки він перебував у російському полоні, він став дідусем.

"Хто в мене, внук чи внучка? Внук", - щасливо промовив він.

Дивіться відео з обміну полоненими:

обмен пленными
Обмін полоненими 2 жовтня / фото: скіиншот

Військові вірили у те, що про них не забудуть. Вони знали, що колись з неволі додому повернуться і вони. Та відчути щастя і радість на 100% вони не можуть, адже у російському полоні досі залишаються тисячі наших захисників.

"Я щасливий, але мене засмучує те, що мої друзі перебувають ще там. 3,5 роки, 1267 днів, якщо бути точним, я був у полоні", - сказав чоловік.

Дивіться відео з обміну полоненими:

обмен пленными
Обмін полоненими 2 жовтня / фото: скріншот

2 жовтня Україна та РФ провели новий обмін полоненими. Додому повернули 185 військових та 20 цивільних. Більшість з них потрапила у російський полон ще у 2022 році.

  • Обмін полоненими 2 жовтня
    Обмін полоненими 2 жовтня фото: Володимир Зеленський
Нагадаємо, як повідомляв Главред, 24 серпня, у День Незалежності, відбувся черговий обмін, під час якого Україна повернула з російського полону 146 людей. Серед звільнених — журналіст агентства УНІАН Дмитро Хилюк.

Раніше, 14 серпня, під час обміну вдалося визволити цивільного Богдана Ковальчука, який потрапив у полон у 17 років. Про його повернення розповіла бабуся, Тетяна Гоц.

Також, серед звільнених з полону 14 серпня українців був старший мічман і колишній командир знищеного росіянами мінного тральщика "Генічеськ" Олександр Бойчук, який у 2014 році врятував цей корабель під час анексії Криму.

