Ціна на хліб повзе вгору: експерт розкрив, наскільки може злетіти вартість

Дефіцит житнього зерна може вплинути на вартість хліба/ Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

В Україні в найближчі місяці ціни на хліб можуть трохи підвищитися, проте значного подорожчання очікувати не варто. Про це заявив президент "Всеукраїнської асоціації пекарів" Юрій Дученко в коментарі "Українському Радіо".

"Певні застереження щодо зростання цін можливі — в межах 5-10%. Такий прогноз. Але катастрофи тут не буде", — зазначив він.

Ситуація з пшеницею

Дученко додав, що для стабільної роботи української хлібопекарської галузі необхідно 2,5 млн тонн хлібопекарської пшениці. Наразі в Україні вже зібрано близько 6 млн тонн продовольчої пшениці першого, другого і третього класу.

"Є певна стурбованість, що борошномелам буде складніше формувати відповідні партії, для того щоб забезпечити якісне борошно. І це впливатиме на формування цін на хлібопекарське зерно, а відповідно — на борошно і хліб. Це що стосується пшеничного зерна", — пояснив експерт.

Водночас ситуація з житнім хлібом складніша. Для його виробництва потрібно близько 180 тисяч тонн житнього зерна.

"Його зібрали, але не все житнє зерно має належну якість, на жаль. Тому житнє зерно може бути в дефіциті. До речі, за останній рік ціна зерна зросла в кілька разів, а отже, і на житнє борошно", — підкреслив Дученко.

Чому ціни на хліб ростимуть – експертна думка

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук зазначив, що цьогорічний урожай пшениці склав близько 22 млн тонн — показники аналогічні минулому року.

"Дефіциту сировини для хліба не буде, і відсутність пшениці не стане чинником зростання цін", — запевнив експерт.

Він пояснив, що ціна пшениці формує лише 20–25% кінцевої вартості хліба. Основний вплив на вартість мають логістика, вартість палива та електроенергії (які подорожчали з 1 серпня 2025 року), продовольча інфляція (приблизно 22%), заробітні плати працівників хлібозаводів (не менше 20 тис. грн для критичної інфраструктури) та курс гривні до долара і євро, оскільки заводи закуповують іноземні комплектуючі.

"Цього року вже дев’ять місяців поспіль спостерігаємо подорожчання хліба на 1,5–2%, лише у квітні ціни залишалися стабільними. За підсумками 2025 року хліб подорожчає приблизно на 20–25%", — підкреслив Марчук.

Як повідомляв Главред, цьогоріч українські аграрії зібрали високий урожай картоплі, проте очікуваних прибутків він не приніс. Ціни на внутрішньому ринку обвалилися до мінімальних за останні три роки.

Крім того, ціни на цибулю в Україні продовжують знижуватись уже другий тиждень поспіль. Цьому сприяє помітне ослаблення попиту, хоча пропозиція на ринку продовжує збільшуватися.

Нагадаємо, що генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль наголосив, що у вересні ціни на овочі борщового набору були досить низькі, але вони на ринку протримаються на такому рівні ще недовго.

