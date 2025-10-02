Рус
"Буде на її совісті": Роман Сасанчин висловився про розлучення з дружиною

Анна Підгорна
2 жовтня 2025, 21:18
Сасанчин прокоментував чутки про нові стосунки екскоханої.
Роман Сасанчин
Роман Сасанчин розлучення - співак розповів про розрив із дружиною

Стисло:

  • Роман та Іванна Сасанчини розлучаються
  • Артист розкрив деталі розриву

На початку вересня дружина українського співака Романа Сасанчина Іванна повідомила, що їхній шлюб розпався. Пара була разом майже шість років. У них є спільна донька Елізабет (2021).

Колишнє подружжя не стало коментувати майбутнє розлучення і його причини. Лише нещодавно у своєму блозі в Instagram Роман повідомив, що ініціатором розриву стала Іванна. Також він зазначив, що не знає, чи з'явився в житті колишньої дружини новий чоловік.

відео дня

"Про це скоріше напевно тільки вона знає... Я далеко, і що там відбулося я знати не можу. Говорить, що нікого немає, але нехай це вже буде на її совісті", - зазначає артист.

Роман Сасанчин
Роман Сасанчин розлучення - співак розповів про розрив із дружиною / instagram.com/sasanchyn_official
Роман Сасанчин
Роман Сасанчин розлучення - співак розповів про розрив із дружиною / instagram.com/sasanchyn_official

Також Сасанчин відповів на запитання про доньку. За останній місяць йому не вдавалося провести час з Елізабет, але скоро малятко приїде до батька - всупереч розлученню батьків у її вихованні, схоже, братимуть участь і мама, і тато.

Роман Сасанчин
Роман Сасанчин розлучення - співак розповів про розрив із дружиною / instagram.com/sasanchyn_official

Раніше Главред розповідав, що ведучий Єдиних новин мобілізувався. Вадим Карп'як оголосив про своє рішення в прямому ефірі, а пізніше в соціальних мережах розкрив, де служитиме.

Також українська ведуча, модель і акторка Леся Нікітюк розповіла про конкуренток у шоу-бізнесі. Вона зізналася, як змагальний дух впливає на неї особисто.

Про персону: Роман Сасанчин

Роман Сасанчин - український співак і музикант. Переможець музичних проєктів "Голос. Діти-2" та "Голос країни-10" (обидва рази за тренерства Тіни Кароль). Одружений, 2021 року вперше став батьком.

