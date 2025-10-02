"Буде на її совісті": Роман Сасанчин висловився про розлучення з дружиною

Стисло:
- Роман та Іванна Сасанчини розлучаються
- Артист розкрив деталі розриву
На початку вересня дружина українського співака Романа Сасанчина Іванна повідомила, що їхній шлюб розпався. Пара була разом майже шість років. У них є спільна донька Елізабет (2021).
Колишнє подружжя не стало коментувати майбутнє розлучення і його причини. Лише нещодавно у своєму блозі в Instagram Роман повідомив, що ініціатором розриву стала Іванна. Також він зазначив, що не знає, чи з'явився в житті колишньої дружини новий чоловік.
"Про це скоріше напевно тільки вона знає... Я далеко, і що там відбулося я знати не можу. Говорить, що нікого немає, але нехай це вже буде на її совісті", - зазначає артист.
Також Сасанчин відповів на запитання про доньку. За останній місяць йому не вдавалося провести час з Елізабет, але скоро малятко приїде до батька - всупереч розлученню батьків у її вихованні, схоже, братимуть участь і мама, і тато.
Про персону: Роман Сасанчин
Роман Сасанчин - український співак і музикант. Переможець музичних проєктів "Голос. Діти-2" та "Голос країни-10" (обидва рази за тренерства Тіни Кароль). Одружений, 2021 року вперше став батьком.
