Кохана Дмитра Кулеби зізналася, чому не заводить дітей від ексміністра

Коротко:
- Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька не хочуть заводити спільних дітей
- Видавчиня розповіла, чому вони прийшли до такого рішення
Колишній міністр МЗС України Дмитро Кулеба та видавчиня Світлана Павелецька живуть у фактичному шлюбі. Про свої стосунки пара заговорила публічно навесні 2023 року.
У діяча двоє дітей від попередніх стосунків - син Єгор (2006) і донька Любов (2011). Його супутниця також виховує сина Олександра. Про те, щоб узаконити свої стосунки, пара поки що не замислюється.
Що ж стосується спільних дітей, то тут у Кулеби і Павелецької питання було вирішене ще на початку їхнього роману: у кожного з них вже є батьківські обов'язки, і заводити спільне потомство вони не планують.
Про це Світлана розповіла в бесіді з Люкс ФМ. "Ми зустрілися з Дмитром, коли вже були дорослими зрілими людьми. У нас є троє чудових дітей на двох: мій син і дочка з сином Дмитра. Думаю, що всі батьківські функції кожен із нас виконав сповна. Ми не хочемо більше дітей. І не хотіли їх на момент, коли зустрілися. Ми насолоджуємося одне одним і батьківською роботою, яка була виконана до", - розповіла бізнесвумен.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що ведучий Єдиних новин мобілізувався. Вадим Карп'як оголосив про своє рішення в прямому ефірі, а пізніше в соціальних мережах розкрив, де служитиме.
Також українська ведуча, модель і акторка Леся Нікітюк розповіла про конкуренток у шоу-бізнесі. Вона зізналася, як змагальний дух впливає на неї особисто.
Читайте також:
- "Немає сенсів": Анна Різатдінова опинилася під крапельницями
- Юрій Нікітін уперше зізнався, чому вдруге розлучається з Ольгою Горбачовою
- "За 200 гривень на годину": хто доглядає за сином Лесі Нікітюк насправді
Про персону: Дмитро Кулеба
Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року і по 5 вересня 2024, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред