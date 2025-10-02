Кохана Дмитра Кулеби зізналася, чому не заводить дітей від ексміністра

Світлана Павелецька висловилася про батьківські обов'язки в її стосунках із діячем.

Дмитро Кулеба особисте життя - Світлана Павелецька висловилася про дітей / колаж: Главред, фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana

Коротко:

Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька не хочуть заводити спільних дітей

Видавчиня розповіла, чому вони прийшли до такого рішення

Колишній міністр МЗС України Дмитро Кулеба та видавчиня Світлана Павелецька живуть у фактичному шлюбі. Про свої стосунки пара заговорила публічно навесні 2023 року.

У діяча двоє дітей від попередніх стосунків - син Єгор (2006) і донька Любов (2011). Його супутниця також виховує сина Олександра. Про те, щоб узаконити свої стосунки, пара поки що не замислюється.

Що ж стосується спільних дітей, то тут у Кулеби і Павелецької питання було вирішене ще на початку їхнього роману: у кожного з них вже є батьківські обов'язки, і заводити спільне потомство вони не планують.

Про це Світлана розповіла в бесіді з Люкс ФМ. "Ми зустрілися з Дмитром, коли вже були дорослими зрілими людьми. У нас є троє чудових дітей на двох: мій син і дочка з сином Дмитра. Думаю, що всі батьківські функції кожен із нас виконав сповна. Ми не хочемо більше дітей. І не хотіли їх на момент, коли зустрілися. Ми насолоджуємося одне одним і батьківською роботою, яка була виконана до", - розповіла бізнесвумен.

Дмитро Кулеба особисте життя - Світлана Павелецька висловилася про дітей / Скриншот YouTube

Про персону: Дмитро Кулеба Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року і по 5 вересня 2024, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.

