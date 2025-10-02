'Це єдина причина': у ВМС зізналися, чому Кримський міст досі стоїть

Речник ВМС розповыв, що окупанти спеціально топили різні об’єкти в акваторії, щоб унеможливити атаки ЗСУ.

Плетенчук пояснив, чому Кримський міст досі стоїть / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, facebook.com/Taclbery

Ключові тези Плетенчука:

Кримський міст наразы не знищений через посилену охорону

Міст охороняють БПЛА, літаки, гелікоптери та Су-57

Підірив понад 1 тонну вибухівки під водою у червні 2025 - це висока майстерність

Сили оборони України поки не зруйнували Кримський міст через те, що окупанти використовують усі наявні засоби для його захисту. Про це УНІАН розповів речник ВМС ЗСУ, капітан 2 рангу Дмитро Плетенчук.

"Кримський канал фактично перегороджений, окупанти виставляють і бонові, і баржові загородження - все максимально перекрито...", - пояснив він.

За його словами, досі залишається незрозумілим, яким чином СБУ у червні 2025 року змогла підірвати понад 1 тонну вибухівки, таємно встановленої під водою. Тоді було пошкоджено одну з опор моста, який росіяни охороняють надзвичайно ретельно. Плетенчук пояснив, що знайти навіть невелику шпарину на тлі щільних заходів безпеки та організувати вибух - це високий рівень майстерності.

"Окупанти протягом тривалого часу топили в акваторії різноманітні об’єкти саме для того, щоб унеможливити подібні дії. Там постійно працює берегова охорона ФСБ, відстежується підводна обстановка... З суходолу на міст заїхати без перевірки неможливо - навіть самі росіяни постійно скаржаться, що потрапити на нього - як перетнути державний кордон", - розповів речник.

Плетенчук додав, що з повітря півострів і Кримський міст прикривають різні засоби - від БПЛА до авіації оперативно-тактичного рівня. Серед дронів - "Форпост", "Оріон", Mohajer-6, а також гелікоптери, літаки і навіть періодично винищувач 5-го покоління Су-57 у супроводі інших бортів.

"Вони слідкують доволі серйозно і, мабуть, це єдина причина, чому ця споруда (міст - ред.) ще досі стоїть", - наголосив капітан.

Військові бази окупантів теж посилено охороняються - встановлені загородження, працює ППО, чергують катери для контролю входу, зокрема у бухту Севастополя, щоб уникнути можливих атак з боку ЗСУ.

Кримський міст / Інфографіка: Главред

Чи зросте кількість атак в Криму - думка есперта

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук зазначив, що Сили оборони України активізували удари по об’єктах РФ в окупованому Криму. За його словами, незабаром у небі над півостровом можуть з’явитися українські літаки.

"Крим не зник з порядку денного. Сьогодні триває активізація атак на обʼєкти РФ в окупованому Криму. Ця активізація фактично є й частиною відповіді на так званий літній наступ росіян. Дійсно, ми говоримо про те, що сьогодні Сили оборони України продовжують дуже активну роботу в Криму", - зазначив він в ефірі "Еспресо".

Братчук додав, що наразі ЗСУ зосереджені на ліквідації елементів ворожої ППО, ураженні морських цілей та знищенні наземних об’єктів, зокрема стратегічно важливих залізничних вузлів.

Ситуація в Криму - останні ноивни

Нагадаємо, у ніч на 30 вересня українські бійці Сил спеціальних операцій у Криму уразили радіолокаційну станцію російського ЗРК С-400 "Тріумф". Без цієї РЛС комплекс втрачає боєздатність.

Також в анексованому Криму триває паливна криза. На АЗС введено обмеження продажу бензину до 20 літрів в одні руки, але дефіцит лише загострився. На багатьох заправках марки А-92 і А-95 відсутні вже понад два тижні.

Як повідомляв Главред, військовий аналітик Sky News Майкл Кларк прогнозує, що Україна до зими може здійснити несподівану атаку на Крим, зокрема повітряну або морську, щоб дезорієнтувати росіян. Не виключається й удар по Керченському мосту.

Про персону: Дмитро Плетенчук Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

