Путін вже просить прямих перемовин - Зеленський

Західні партнери повідомили про бажання глави Кремля Володимира Путіна до перемовин з Україною на найвищому політичному рівні, сказав Володимир Зеленський.
Захід посилав сигнали про те, що директор країни-агресора РФ Володимир Путін вже готовий до прямих перемовин з президентом України Володимиром Зеленським. Однак Київ зацікавлений виключно в публічному форматі діалогу, оскільки Росія веде війну проти України.
Під час зустрічі з журналістами в середу, 16 листопада, український гарант Володимир Зеленський розповів про те, що Путін вже готовий до прямих перемовин з ним.
Але Київ, за словами президента, зацікавлений в іншому форматі перемовин. Діалог має бути публічним, оскільки Москва веде війну проти Києва.
"Я отримав сигнали, що Путін хоче прямих перемовин. Я такі сигнали отримував. Я запропонував публічну форму, тому що Росія веде публічну війну", - підкреслив Володимир Зеленський.
Перемовини України та Росії
Президент Володимир Зеленський 10 листопада зробив заяву про те, що Україна готова до перемовин з Росією.
Однак це має бути вже інша країна, яка визнає себе окупантом. За його словами, Путін говорить мовою ультиматумів і не пропонує конструктивної позиції. Київ не буде ні про що говорити з Москвою доки, вона не виведе свої війська.
Заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко 14 листопада сказав, що агресор Росія, мовляв, не піде на виведення військ з території України.
За словами "дипломата", можливі перемовини, мовляв, повинні враховувати "ситуацію на землі".
15 листопада Зеленський під час свого виступу на саміті G20 заявив, що Україна не піде на підписання з РФ умовного "Мінська-3". Гарант також підкреслив, що війна може закінчитися, якщо територіальна цілісність української держави відновиться в рамках міжнародно визнаних кордонів на 1991 рік.
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