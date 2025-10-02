'Я не знала чи живий він': мати зі сльозами дізналась про звільнення сина з полону

Мати героя, якого сьогодні вдалось повернути з російського полону не стримувала емоцій та розповіла, коли востаннє спілкувалась з сином.

Мати зі сльозами дізналась про звільнення сина з полону / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

В рамках обміну вдалось повернути додому 38-річного Андрія Білоуса

Його мати розповіла про те, як він потрапив до полону

Сьогодні між Україною та Росією відбувся черговий етап обміну військовополоненими. Внаслідок обміну додому повернувся військовослужбовець, який перебував в полоні понад 3 роки. Його історією поділилась мати в коментарі ТСН.

"Щоб не зурочити, я не повірила собі, я не могла відкрити Дію. Повідомлення - захисника звільнено з полону. Господи, дякую тобі, Боже", - розповідає жінка

Жінка розповіла, що з російського полону звільнили її сина Андрія Білоуса, якому 38 років. Він провів у неволі 3 роки і 5 місяців після того, як його захопили на Донецькому напрямку.

За цей час вдалося лише раз поспілкуватися з ним, коли він перебував в Оленівській колонії. Згодом, ще до відомої трагедії, його перевели до колонії у Свердловську, про що матері повідомили звільнені полонені.

Дивіться відео емоцій матері звільненого з полону захисника:

"А тоді, у грудні 24-го року, його десь перевели знову, етапували, але я не знала, де він. Я не знала, це 7 місяців я не знала вісточки про нього, де він заходиться, чи він живий. Я його люблю, чи я його довго чекала. Дай Бог, всім дочекатися, всім обняти своїх рідних, дочекатися. І дай Бог, що війна ця, клята, закінчилася. Бо вона дуже багато горя нам принесла", - вказує матір захисника.

Жінка розповіла, що її син, звільнений з полону, служив за контрактом. Він родом із Лисичанська, де родина певний час проживала.

Тепер же родина мешкає у Гайсині на Вінниччині. У звільненого з полону військового є дружина та діти.

Як ставляться росіяни до полонених

Як писав Главред, катування, приниження та заборона української мови з боку росіян стали своєрідним поштовхом до пробудження патріотизму серед багатьох полонених. Про це розповів журналіст Дмитро Хилюк, який сам пройшов через російський полон.

Він наголосив, що режим Путіна змусив багатьох українців інакше поглянути на цінність власної держави.

"Загалом, своїми діями росіяни тільки зміцнювали патріотизм тих, хто потрапив у полон", - сказав він.

За словами Хилюка, чимало бранців до потрапляння в полон не знали навіть слів Гімну України, проте вже там вивчили його напам’ять. Серед них були і молоді люди, і ті, кому близько 60 років. Багато хто не мав знань про Бандеру, Шухевича чи навіть ключові події української історії ХХ століття. Але пережиті знущання та ненависть до окупантів пробудили в них глибший інтерес до України.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна та Росія здійснили черговий обмін полоненими. До України з російського полону повернулися 185 військових захисників та 20 цивільних громадян. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Раніше, 14 серпня, відбувся інший етап обміну, внаслідок якого додому змогли повернутися 84 особи — як військові, так і цивільні.

У соціальних мережах з’явилися відео з моментів обміну. На них жінка, яка повернулася з полону, зізналася, що не бачила своїх дітей уже шість років. Деякі військові, за її словами, навіть не могли повірити, що знову на волі.

