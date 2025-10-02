Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Беріг його всі місяці: військовий зізнався, що допомогло йому пережити полон

Ангеліна Підвисоцька
2 жовтня 2025, 18:51
483
З російського полону повернувся прикордонник Ігор, який боронив Маріуполь.
обмен пленными
Військовий весь полон беріг лист від коханої / Колаж: Главред, фото: Держприкордонслужба

Що відомо:

  • Україна та РФ провели обмін полоненими
  • Додому вдалося повернути 205 людей
  • Один з військових весь полон беріг лист від коханої

Україна та РФ провели обмін полоненими 2 жовтня. В рамках обміну додому повернувся прикордонник Ігор, який боронив Маріуполь. Він розповів, що саме давало йому сили витримати полон та не впасти духом. Про це розповідає Держприкордонслужба України.

У полоні він отримав лист від коханої. Він беріг його весь час у неволі та повернувся з ним на рідну землю. Він беріг його, як зіницю ока.

відео дня

"Коли у полоні отримав цей лист – не міг повірити. Перечитував його знову і знову. Це була моя найбільша опора", - розповів Ігор.

Текст листа від коханої Ігоря

"Кисюнчику, привіт! Це Віка. Як ти там? Я нормально, у Норвегії з мамою і Сімочкою. Дуже за тобою сумуємо і чекаємо. Зай, ми все робимо, щоб ти повернувся. Не смій сумніватися в цьому. Просто повір мені, я пишу це не для того, щоб тебе заспокоїти. Тебе ніхто не забув, ми чекаємо і дуже любимо. Я прошу тебе, тільки тримайся, я вірю в це, ти дуже сильна людина, ми зможемо це витримати і повернешся до мене. Твоя сім'я в порядку, мама працює, Антон теж, електриком. З нею все гаразд, хоч ми й не спілкуємося. Я тебе дуже люблю", - написала кохана прикордонника.

  • Військовий беріг лист, поки був у полоні
    Військовий беріг лист, поки був у полоні фото: Держприкордонслужба
  • Військовий беріг лист, поки був у полоні
    Військовий беріг лист, поки був у полоні фото: Держприкордонслужба
  • Військовий беріг лист, поки був у полоні
    Військовий беріг лист, поки був у полоні фото: Держприкордонслужба

Обмін полоненими - останні новини за темою

2 жовтня Україна та РФ провели новий обмін полоненими. Додому повернули 185 військових та 20 цивільних. Більшість з них потрапила у російський полон ще у 2022 році.

  • Обмін полоненими 2 жовтня
    Обмін полоненими 2 жовтня фото: Володимир Зеленський
  • Обмін полоненими 2 жовтня
    Обмін полоненими 2 жовтня фото: Володимир Зеленський
  • Обмін полоненими 2 жовтня
    Обмін полоненими 2 жовтня фото: Володимир Зеленський
  • Обмін полоненими 2 жовтня
    Обмін полоненими 2 жовтня фото: Володимир Зеленський
  • Обмін полоненими 2 жовтня
    Обмін полоненими 2 жовтня фото: Володимир Зеленський
  • Обмін полоненими 2 жовтня
    Обмін полоненими 2 жовтня фото: Володимир Зеленський
  • Обмін полоненими 2 жовтня
    Обмін полоненими 2 жовтня фото: Володимир Зеленський
  • Обмін полоненими 2 жовтня
    Обмін полоненими 2 жовтня фото: Володимир Зеленський
  • Обмін полоненими 2 жовтня
    Обмін полоненими 2 жовтня фото: Володимир Зеленський
  • Обмін полоненими 2 жовтня
    Обмін полоненими 2 жовтня фото: Володимир Зеленський
  • Обмін полоненими 2 жовтня
    Обмін полоненими 2 жовтня фото: КШППВ
  • Обмін полоненими 2 жовтня
    Обмін полоненими 2 жовтня фото: КШППВ
  • Обмін полоненими 2 жовтня
    Обмін полоненими 2 жовтня фото: КШППВ
  • Обмін полоненими 2 жовтня
    Обмін полоненими 2 жовтня фото: КШППВ
  • Обмін полоненими 2 жовтня
    Обмін полоненими 2 жовтня фото: КШППВ
  • Обмін полоненими 2 жовтня
    Обмін полоненими 2 жовтня фото: КШППВ
  • Обмін полоненими 2 жовтня
    Обмін полоненими 2 жовтня фото: КШППВ
  • Обмін полоненими 2 жовтня
    Обмін полоненими 2 жовтня фото: КШППВ

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 24 серпня, у День Незалежності, відбувся черговий обмін, під час якого Україна повернула з російського полону 146 людей. Серед звільнених — журналіст агентства УНІАН Дмитро Хилюк.

Раніше, 14 серпня, під час обміну вдалося визволити цивільного Богдана Ковальчука, який потрапив у полон у 17 років. Про його повернення розповіла бабуся, Тетяна Гоц.

Також, серед звільнених з полону 14 серпня українців був старший мічман і колишній командир знищеного росіянами мінного тральщика "Генічеськ" Олександр Бойчук, який у 2014 році врятував цей корабель під час анексії Криму.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні вторгнення Росії військовополонені обмін полоненими
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путін назвав причину вторгнення до України і накинувся з звинуваченнями на Захід

Путін назвав причину вторгнення до України і накинувся з звинуваченнями на Захід

19:44Війна
Путін готується вкрасти ЗАЕС: чи здатен Кремль влаштувати нову "Фукусіму"

Путін готується вкрасти ЗАЕС: чи здатен Кремль влаштувати нову "Фукусіму"

19:10Погляди
Беріг його всі місяці: військовий зізнався, що допомогло йому пережити полон

Беріг його всі місяці: військовий зізнався, що допомогло йому пережити полон

18:51Україна
Реклама

Популярне

Більше
Долар і євро різко злетіли вгору: новий курс валют на 2 жовтня

Долар і євро різко злетіли вгору: новий курс валют на 2 жовтня

Карта Deep State онлайн за 2 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 2 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Що додати на сковорідку, щоб смажена картопля вийшла хрусткою - лайфхак

Що додати на сковорідку, щоб смажена картопля вийшла хрусткою - лайфхак

Відриється гостра правда: трьох знаків зодіаку чекають великі зміни 2 жовтня

Відриється гостра правда: трьох знаків зодіаку чекають великі зміни 2 жовтня

ПСЖ платить солідно: скільки заробило Динамо на трансфері Забарного

ПСЖ платить солідно: скільки заробило Динамо на трансфері Забарного

Останні новини

20:12

Рибалка й гадки не мав, хто "клюне" на спінінг: який сюрприз виловив "щасливчик"

19:51

Вони можуть "вкрасти" все – пасічник розкрив осінні помилки, які гублять бджіл

19:47

Чому жінки живуть довше за чоловіків - вчені поставили крапку в питанні

19:44

Путін назвав причину вторгнення до України і накинувся з звинуваченнями на ЗахідВідео

19:25

Знають одиниці: що обов’язково зробити з одягом після покупки в секонд-хенді

Путін поставив собі дедлайн у півроку, він відкриє "другий фронт" проти Заходу - ЧаленкоПутін поставив собі дедлайн у півроку, він відкриє «другий фронт» проти Заходу - Чаленко
19:10

Путін готується вкрасти ЗАЕС: чи здатен Кремль влаштувати нову "Фукусіму"Погляд

18:51

Беріг його всі місяці: військовий зізнався, що допомогло йому пережити полонФото

18:49

Що насправді робить кіт, коли господаря немає вдома: розкрито небезпечний нюанс

18:46

"Це єдина причина": у ВМС зізналися, чому Кримський міст досі стоїть

Реклама
18:32

"Буде щось більше": Зеленський заінтригував заявою про нову зброю для ударів по РФ

18:31

Путін готовий пожертвувати регіонами РФ - розкрито сценарій блекаутів в Росії

18:25

"Я був у полоні 1267 днів": військові вперше поговорили з рідними, не стримуючи слізФотоВідео

18:01

США надіслали сигнал Росії щодо війни - які нові проблеми чекають на ПутінаВідео

17:33

Курс долара і євро різко піднявся: скільки коштуватиме валюта 3 жовтня

17:27

"Поганці 2" вже онлайн: дивіться продовження анімаційного хіта від DreamWorks Animation на Київстар ТБ

17:14

Привітання з Днем учителя 2025 - красиві картинки і теплі побажання

17:04

"Я не знала чи живий він": мати зі сльозами дізналась про звільнення сина з полонуВідео

16:48

"Накинулися на мене" відома співачка потрапила в халепу через Ірину Білик

16:44

Чому в СРСР давали риб'ячий жир, а потім його різко заборонили - пояснення здивуєВідео

16:44

Коли народжуються справжні грошові магнати: нумерологи назвали ТОП-12 дат

Реклама
16:32

Дедлайн - пів року: експерт розкрив новий план Путіна щодо переговорівВідео

16:14

СБУ вкотре діє на випередження, - експерт про затримання "крота", який мав знеструмити Київ

16:03

Повернувся до акторства після служби: Андрій Федінчик став голосом головного героя корейської дорами на ТЕТВідео

15:52

Нарешті військові вдома: Україна провела великий обмін полоненимиФотоВідео

15:50

Рекорд у 68 років: орнітолог розкрив неочікуваного птаха-довгожителя України

15:44

"Я заплакала": Мозгова показала, в яку країну відвезла доньку від Аксельрода

15:40

"Доведеться відступити": в ЗСУ зробили важливу заяву про бої за Покровськ

15:18

Водіям виписують штрафи за протитуманні фари: коли їх не можна вмикати

14:51

Кохана Дмитра Кулеби зізналася, чому не заводить дітей від ексміністра

14:43

Календар щастя і удачі: які дні жовтня принесуть успіх кожному знаку зодіаку

14:24

"Отримала такий статус": відома українська акторка розповіла про сина в ЗСУ

14:13

Летять "хмари" Шахедів і гримлять вибухи: Київщина під масованою атакоюВідео

14:04

Атомна енергетика під прицілом: експерт попередив про катастрофічну ситуацію

14:02

Можливі блекаути: українців закликають готуватися до відключень світла найближчим часом

13:54

Замість борщу і бульйону: хітовий осінній суп, з яким впорається будь-яка господиняВідео

13:40

Інсульт і алкоголізм: як карма наздогнала акторів-путіністів із серіалу "Свати"

13:39

Гороскоп для Скорпіонів на жовтень 2025: таємні зв'язки та звільнення від кармиВідео

13:10

Гороскоп на жовтень 2025 для Стрільців: зірки готують нагороду й успіхВідео

13:07

"Так, ми любимо одне одного": фаворитка Кіркорова приголомшила публічним зізнанням

13:01

Температура опуститься до -1: деякі області України окутає справжній холод

Реклама
12:56

Так акторам не платять: Наталія Денисенко розкрила свій щедрий гонорар

12:42

"Король голий": Алла Пугачова запустила процес розпаду РФ

12:33

Порошенко продавав металобрухт у Придністров’я, фінансував російську армію та збагачувався під час війни – військовий

12:25

Усе залежить від одного рішення: Зеленський зробив заяву про далекобійну зброю

12:13

Київ та інші міста може затопити: експертка попередила про руйнівну негодуФото

12:05

Як правильно сказати "гроздь" українською: знайдено красивий варіантВідео

11:51

Помилки осінньої обрізки: які рослини краще залишити в спокої до весни

11:38

Позбавили власного імені: Максима Галкіна вирішили безпрецедентно покарати в РФ

11:34

"Час обирати свого чарівника": вийшов офіційний трейлер "Вартові Різдва" з Бокланом, Кукуюком і Бліндарем

11:12

Лише 5 гривень за кілограм: ціна на один продукт впала до мінімальної позначки

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийАні ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла Пугачова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти