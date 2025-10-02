Беріг його всі місяці: військовий зізнався, що допомогло йому пережити полон

З російського полону повернувся прикордонник Ігор, який боронив Маріуполь.

Військовий весь полон беріг лист від коханої / Колаж: Главред, фото: Держприкордонслужба

Що відомо:

Україна та РФ провели обмін полоненими

Додому вдалося повернути 205 людей

Один з військових весь полон беріг лист від коханої

Україна та РФ провели обмін полоненими 2 жовтня. В рамках обміну додому повернувся прикордонник Ігор, який боронив Маріуполь. Він розповів, що саме давало йому сили витримати полон та не впасти духом. Про це розповідає Держприкордонслужба України.

У полоні він отримав лист від коханої. Він беріг його весь час у неволі та повернувся з ним на рідну землю. Він беріг його, як зіницю ока.

"Коли у полоні отримав цей лист – не міг повірити. Перечитував його знову і знову. Це була моя найбільша опора", - розповів Ігор.

Текст листа від коханої Ігоря

"Кисюнчику, привіт! Це Віка. Як ти там? Я нормально, у Норвегії з мамою і Сімочкою. Дуже за тобою сумуємо і чекаємо. Зай, ми все робимо, щоб ти повернувся. Не смій сумніватися в цьому. Просто повір мені, я пишу це не для того, щоб тебе заспокоїти. Тебе ніхто не забув, ми чекаємо і дуже любимо. Я прошу тебе, тільки тримайся, я вірю в це, ти дуже сильна людина, ми зможемо це витримати і повернешся до мене. Твоя сім'я в порядку, мама працює, Антон теж, електриком. З нею все гаразд, хоч ми й не спілкуємося. Я тебе дуже люблю", - написала кохана прикордонника.

2 жовтня Україна та РФ провели новий обмін полоненими. Додому повернули 185 військових та 20 цивільних. Більшість з них потрапила у російський полон ще у 2022 році.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 24 серпня, у День Незалежності, відбувся черговий обмін, під час якого Україна повернула з російського полону 146 людей. Серед звільнених — журналіст агентства УНІАН Дмитро Хилюк.

Раніше, 14 серпня, під час обміну вдалося визволити цивільного Богдана Ковальчука, який потрапив у полон у 17 років. Про його повернення розповіла бабуся, Тетяна Гоц.

Також, серед звільнених з полону 14 серпня українців був старший мічман і колишній командир знищеного росіянами мінного тральщика "Генічеськ" Олександр Бойчук, який у 2014 році врятував цей корабель під час анексії Криму.

