На Рівненщині невідомі зарізали пенсіонерку

До правоохоронців напередодні звернувся 67-річний сусід загиблої. Він повідомив, що жінка перестала відповідати на телефонні дзвінки.
У Рівненській області в селі Шкарів вбили 74-річну жінку, повідомляє пресслужба обласної поліції в суботу, 22 січня.
До правоохоронців напередодні звернувся 67-річний сусід загиблої. Він повідомив, що жінка перестала відповідати на телефонні дзвінки.
У будинку поліцейські виявили розкидані речі, а на підлозі - мертву господиню.
У жінки були пошкодження в області голови, а також ножове поранення шиї. Тіло відправили на експертизу.
За фактом умисного вбивства внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.
Поліція розшукує вбивцю пенсіонерки.
Нагадаємо, раніше у Словаччині виявили тіло 28-річного українського заробітчанина Павла Куропася, який працював у Польщі. Правоохоронці говорять про самогубство, однак у справі багато неясностей.
Також раніше в одному з хостелів в Стараховіце в Польщі виявили тіло 51-річної громадянки України. Поліція і прокуратура встановлюють обставини її смерті. Не виключають, що до смерті жінки міг бути хтось причетний.
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