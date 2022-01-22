На Рівненщині невідомі зарізали пенсіонерку

На Рівненщині вбили пенсіонерку / УНІАН

У Рівненській області в селі Шкарів вбили 74-річну жінку, повідомляє пресслужба обласної поліції в суботу, 22 січня.

До правоохоронців напередодні звернувся 67-річний сусід загиблої. Він повідомив, що жінка перестала відповідати на телефонні дзвінки.

У будинку поліцейські виявили розкидані речі, а на підлозі - мертву господиню.

У жінки були пошкодження в області голови, а також ножове поранення шиї. Тіло відправили на експертизу.

За фактом умисного вбивства внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

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Поліція розшукує вбивцю пенсіонерки.

Нагадаємо, раніше у Словаччині виявили тіло 28-річного українського заробітчанина Павла Куропася, який працював у Польщі. Правоохоронці говорять про самогубство, однак у справі багато неясностей.

Також раніше в одному з хостелів в Стараховіце в Польщі виявили тіло 51-річної громадянки України. Поліція і прокуратура встановлюють обставини її смерті. Не виключають, що до смерті жінки міг бути хтось причетний.

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