У Польщі в хостелі за дивних обставин померла 51-річна українка

У польському хостелі померла українка / Reuters

В одному з хостелів в Стараховіце у Польщі виявили тіло 51-річної громадянки України. Поліція та прокуратура встановлюють обставини її смерті. Не виключають, що до смерті жінки міг бути хтось причетний.

Як повідомив пресофіцер штабу повітової поліції в Стараховіце Павло Кусяк, вранці в екстрені служби подзвонили з одного з хостелів в Стараховіце. 51-річна українка не подавала жодних ознак життя. На місце інциденту виїхала швидка допомога, але жінку не вдалося врятувати, передає Polsat News.

На місці кілька годин працювали поліцейські під наглядом прокуратури.

"Можливо, хтось міг сприяти смерті жінки. У цьому випадку буде проведено розслідування, яке дасть відповідь на це запитання", — зазначив Кусяк.

Читайте также"Хотів захистити сім'ю": українець, який по-звірячому зарізав 7-річного сина в Польщі, розповів про мотивиОкружна прокуратура поки не надала детальної інформації про інцидент. Тіло жінки було передано на розтин.

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Смерть Дмитра Никифоренка в Польщі

У липні нинішнього року в Польщі під час затримання поліцейськими помер 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко. Поліцейські говорили, що українець поводився агресивно.

Польська газета Gazeta Wyborcza писала, що поліцейські 30 липня о 22:27 доставили українця у витверезник з опіками від сльозогінного газу після того, як затримали за нібито неадекватну поведінку в автобусі.

Потім, за даними газети, поліцейські разом з працівниками витверезника били українця і душили, хоча на відеозаписах видно, що він поводився не агресивно. Українцю притискали голову до підлоги коліном, а потім прив'язали до ліжка. Його били, поки не втрутився лікар, але о 23:53 Никифоренко помер.

Наречена загиблого Сузанна Водолівова розповіла про останні години його життя.

Україна направила Польщі ноту через смерть 25-річного українця Дмитра Никифоренка після затримання поліцейськими. У документі висловлено прохання неупереджено розслідувати обставини загибелі громадянина України.

Через два тижні після смерті в Україну доставили тіло Дмитра Никифоренка. Батьки загиблого розповіли, що на обличчя Дмитра було нанесено дуже багато гриму. Їм не дали навіть обійняти й поцілувати сина в труні під час прощання.