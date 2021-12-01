На Прикарпатті неадекват пробрався до квартири пенсіонерки та жорстоко зґвалтував її

Згвалтував бабусю / pixabay

В Івано-Франківській області 36-річного чоловік напав і зґвалтував 69-річну жінку.

Рожнятівський районний суд виніс вирок ґвалтівнику. Чоловіка засудили до 3,5 років ув'язнення, пише місцеве видання Галичина.

Злочин стався ще в 13 липня 2021 року. 36-річний п'яний чоловік пробрався в квартиру пенсіонерки, дочекався, коли вона повернеться додому, і напав на неї.

Злочинець почав погрожувати літній жінці кухонним ножем і силою почав викручувати їй руки. Він вдарив пенсіонерку в голову, від чого вона впала на підлогу і травмувалася.

"Після цього, обвинувачений, розірвавши одяг потерпілої, в яку вона була одягнена, долаючи фізичний опір потерпілої, чинив до неї дії сексуального характеру, без добровільної згоди потерпілої", - йдеться в матеріалі справи.

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Що заявив ґвалтівник у суді

Під час судового засідання зловмисник визнав свою провину у незаконному проникненні до будинку жінки та її зґвалтуванні та попросив суддю суворо його не карати.

У свою чергу потерпіла просила суд покарати обвинуваченого за законом і укласти його у в'язницю.

В результаті суд визнав 36-річного чоловіка винним і відправив його за грати на 3,5 роки.

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Як повідомляв Главред, 20 липня в Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.

Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.

Раніше в невеликому містечку Теребовля в Тернопільській області 19 червня сталася трагедія. Чоловік вбив свою 28-річну дружину, а потім наклав на себе руки. Сиротою залишилася трирічна дочка пари.

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