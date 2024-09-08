На прицілі великі міста: ексглава МО назвав цілі ударів балістикою з Ірану

В обмін на свої безпілотники і ракети Тегеран отримав військові технології, пише FT.

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Іран передав РФ балістичні ракети / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Балістичні ракети класу "земля-земля", які Іран передав РФ, мають дальність дії до 120 км і, імовірно, будуть використовуватися країною-агресором для ударів по інфраструктурі та північним містам поблизу кордону, таким як Харків і Суми.

Українські чиновники не виключають, що постачання іранських ракет малої дальності дасть змогу Росії розгорнути свої гіперзвукові ракети великої дальності "Кинджал" для ураження цілей у глибині України, пише Financial Times.

За словами колишнього міністра оборони України Андрія Загороднюка, іранські ракети становлять "величезну загрозу".

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"Їх відправлять, щоб знищити українську енергетичну систему, найімовірніше, у містах", - сказав він. "Це, швидше за все, означає більше смертей серед мирного населення по всій країні".

В обмін на свої безпілотники та ракети Тегеран отримав більшу безпекову співпрацю від Москви та військові технології, попереджають в українській розвідці.

Передача балістичних ракет до Росії "означатиме різке посилення підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України", - сказав представник Ради національної безпеки США Шон Севетт.

Видання резюмує, що постачання іранських ракет РФ, ймовірно, підстьобне нові прохання президента України Володимира Зеленського до західних партнерів дозволити його військам використовувати американські ракети великої дальності для ураження цілей на території Росії.

Передача балістичних ракет Тегераном Москві

Раніше член комітету з питань національної безпеки і зовнішньої політики іранського парламенту Ахмад Ардестані підтвердив, що Іран за бартером відправив до Росії балістичні ракети.

"Іран експортує дрони і ракети в Росію в рамках економічного і політичного співробітництва. З іншого боку, росіяни співпрацюють з Іраном, щоб обійти санкції. Ми повинні забезпечити імпорт соєвих бобів, кукурудзи та пшениці, щоб задовольнити наші потреби. Одна частина бартеру передбачає відправлення ракет, а інша частина - відправлення військових дронів у Росію", - сказав Ардестані.

Що таке балістична ракета? Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір. За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту: Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).

Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).

Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км). Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

Раніше повідомлялося, що Росія отримала від Ірану нові балістичні ракети для ударів по Україні. Росіяни можуть застосовувати більшу кількість власних ракет "Іскандер" по цілях великої дальності, заявив Шонн Белл.

Як повідомлялося раніше, західні аналітики заявили, що Іран уперше почав постачати для росіян авіабомби Qaem-5, які можуть використовуватися для війни проти України.

Додамо, що КНДР передає Росії ракети, які загарбники потім атакують Україну. Згідно з відомостями CNN, експерти проаналізували компоненти ракет і дійшли висновку, що більшість із них - виробництва Заходу.

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