"На Москву": Ющенко розкрив сценарій перемоги України у війні

Олексій Тесля
20 вересня 2025, 16:11
Повернення до кордонів 1991 року - це не повна формула перемоги, вважає Віктор Ющенко.
Ющенко
Віктор Ющенко прокоментував питання завершення війни / Колаж: Главред, фото: Facebook/president.ukraine, Facebook/UALandForces

Головне із заяв Ющенка:

  • Повернення до кордонів 1991 року - це не повна формула перемоги
  • Загроза, що виходить із РФ, стосується не тільки України

Третій президент України Віктор Ющенко заявив, що загроза для всього світу зберігається, поки існує путінський режим.

В інтерв'ю телеканалу Апостроф він висловив думку, що повернення до кордонів 1991 року - це не повна формула перемоги.

"Хтось каже: давайте до хутора Михайлівського. А я кажу - і все? І ви вважаєте, якщо виходити на кордон 91-го року, ви чесно даєте відповідь на формулу перемоги? Ви лукавите", - наголосив Ющенко.

За словами експрезидента, загроза стосується не тільки України. "Жодна людина світу, жодна національність, жодна держава не може жити спокійно в сенсі своєї безпеки, поки існує московський путінський режим", - заявив Ющенко.

При цьому він підтримав думку про те, що для досягнення остаточної перемоги слід іти на Москву.

"На Москву", - додав Ющенко, відповідаючи на відповідне запитання журналіста.

Терміни закінчення війни: думка експерта

Керівник Комітету економістів України Андрій Новак, відповідаючи на запитання щодо можливої тривалості війни, розв'язаної РФ, висловив думку, що, незважаючи на заяви російської сторони про готовність вести бойові дії "нескінченно", на практиці їхні ресурси вичерпаються вже до кінця 2025 року або максимум - до середини 2026-го.

Переговори про припинення війни - новини за темою

Раніше ЗМІ дізналися про вразливу позицію Києва на переговорах. Дональд Трамп не налаштований чинити тиск на Володимира Путіна, але може підштовхнути Україну до укладення угоди, пише Politico.

Нагадаємо, раніше США засекретили дані про переговори України і Росії. Обмін дипломатичними і військовими даними, не пов'язаними з переговорами, залишається дозволеним.

Як раніше повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін вимагає, щоб Україна відмовилася від усього Донбасу, від наміру вступати в НАТО, залишалася нейтральною і не допускала на свою територію західні війська.

Інші новини:

Про персону: Віктор Ющенко

Віктор Ющенко - український політик і державний діяч, банкір. 3-й Президент України (23 січня 2005 - 25 лютого 2010). Сьомий прем'єр-міністр України (1999-2001). Народний депутат України V скликання (2002-2005), засновник і Голова Ради Інституту Президента Віктора Ющенка "Стратегічні ініціативи". Третій голова Національного банку України (1993-2000), виконувач обов'язків Голови Національного Банку України (27 січня 1997-5 лютого 1997), лідер Помаранчевої революції, повідомляє Вікіпедія.

Віктор Ющенко війна Росії та України
Сильний фінансовий поштовх: чотири знаки зодіаку зроблять крок уперед 20 вересня

04:35

Як правильно казати – "дякую" чи "спасибі": відповідь здивуєВідео

04:02

Що робити, якщо розлилася олія: лайфхак для швидкого прибирання

