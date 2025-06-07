Чи може РФ воювати 'вічно': з'явився несподіваний прогноз термінів закінчення війни

Будь-який крок, до якого б не вдалася російська влада, лише погіршить стан справ у російській економіці.

https://glavred.net/ukraine/mozhet-li-rf-voevat-vechno-poyavilsya-neozhidannyy-prognoz-srokov-okonchaniya-voyny-10671422.html Посилання скопійоване

З'явився прогноз щодо термінів закінчення війни / Колаж: Главред, фото: СВ ЗСУ, 21 ОМБр

Головне:

Будь-який крок, до якого б не вдалася російська влада, лише погіршить становище

Україна проводитиме нові операції, аналогічні атаці СБУ

Голова Комітету економістів України Андрій Новак прокоментував питання про те, який ще відрізок часу армія країни-агресора РФ може продовжувати війну в Україні.

"Подивіться на ситуацію на фронті. Навіть незважаючи на те, що на певних ділянках російські війська ще атакують і захоплюють якісь хутори, загалом, у військовому сенсі ситуація для них стає дедалі гіршою", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт зазначив, що й економічна ситуація в РФ стає дедалі гіршою, адже в першому кварталі цього року російська економіка, не враховуючи військово-промислового комплексу, "пішла в мінус".

"Це цугцванг для Росії, оскільки будь-який крок, до якого б не вдалася російська влада, лише погіршить стан справ у російській економіці", - переконаний аналітик.

Він вважає, що якщо Україна і далі отримуватиме озброєння, то в Росії, навпаки, озброєння вичерпується.

"Так, росіяни кажуть, що можуть воювати вічно, але ця "вічність" закінчиться приблизно наприкінці 2025-го або в середині 2026 року. Але якщо Україна проводитиме нові операції, аналогічні атаці СБУ на російські летовища, то через квартал-два у росіян на фронті будуть дуже великі проблеми", - додав Новак.

Дивіться відео - інтерв'ю Андрія Новака:

Раніше повідомлялося про те, що країни Балтії побоюються закінчення війни в Україні. Естонія, Латвія і Литва стурбовані тим, що Москва не зупиниться на Україні.

Нагадаємо, раніше було названо ключову умову переговорів про закінчення війни. Ключовим є питання про те, які реальні гарантії безпеки повинна отримати Україна.

Як повідомляв Главред, раніше Костенко пояснив, що може гарантувати безпеку ЄС. Країни з ядерним статусом фактично припинили отримувати військові загрози з боку потенційних агресорів.

Читайте також:

Хто такий Андрій Новак Український економіст, учений, громадський діяч; автор книги "Як підняти українську економіку". Кандидат економічних наук. У 2009 році Андрій Новак був обраний головою оргкомітету економічного форуму українського світу. Того ж року стартував ініційований ним проект Альтернативного Кабінету міністрів України. У 2010 році став головою Комітету економістів України. У 2011 році був обраний проректором Європейського університету. 29 квітня 2012 на V черговому з'їзді Української партії Андрій Новак був обраний головою Української партії. У квітні 2013 року було оголошено про припинення його членства в цій партії. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред