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Будемо завдавати блискавичні удари: Путін знову спробував налякати Захід ядерною "дубиною"

27 квітня 2022, 18:20

Російський диктатор Володимир Путін не став детально говорити - по яким конкретно цілям він хоче завдавати блискавичні удари і якою саме зброєю.

Путина
Путін / Колаж Фото УНІАН і Міноборони РФ

Російський диктатор Володимир Путін в черговий раз виступив з погрозами-мовляв, якщо "хто-небудь з боку" втрутиться в ситуацію в україно-російську війну і створить для Росії неприйнятні загрози стратегічного характеру, то Москва нібито буде наносити "блискавичні удари".

Виступаючи в Петербурзі на зустрічі з членами Ради законодавців, диктатор стверджував, що всі рішення щодо "блискавичних ударів" по ворогах Росії в разі стратегічної загрози прийняті.

Причому Путін застосував термін"у відповідь - зустрічні удари". Цей термін зазвичай вживається у військових доктринах у зв'язку із застосуванням ядерної зброї. У відповідь - зустрічним називається такий удар, який наноситься в умовах, коли напад з боку противника є підтвердженим фактом, але ще не заподіяло істотної шкоди захищається стороні (наприклад, після моменту запуску противником стратегічних ракет, але ще до моменту, як вони вразили цілі).

Безпосередньо про ядерну зброю Путін нічого не сказав, проте згадав про якесь озброєння, якого нема у потенційних супротивників Росії.

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Володимир Путін хворий - що відомо

За інформацією журналістів, президент Росії Володимир Путін вже багато місяців ховається у своєму бункері на Алтаї. Однією з причин відлюдництва називають хворобу.

Як вважають в американській розвідці, у Путіна може бути мозковий розлад, який був викликаний недоумством, хворобою Паркінсона або "стероїдною люттю", яка виникає в результаті лікування онкологічних захворювань стероїдами.

У розвідувальному співтоваристві п'ять очей припускають, що військове вторгнення Росії в Україну може пояснюватися посиленням нездатності ясно мислити, так як він не був проінформований про можливі невдачі перед реалізацією своїх злочинних планів.

Також преса на Заході підозрює у Путіна хвороба Паркінсона, Синдром Аспергера, рак підшлункової залози або рак спинного мозку.

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Автор: Єгор Бунін
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новини Росії ядерна зброя Володимир Путін
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