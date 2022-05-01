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У радіусі до 50 км знищено буде все: експерт пояснив, куди РФ може завдати ядерний удар

1 травня 2022, 10:39

У разі демонстративного залякуючого удару, Росія буде використовувати найменшу потужність. Радіус ураження такого удару від 20 до 50 кілометрів.

ядерна зброя
РФ може завдати ядерного удару ближче до центру України / Фото pixabay.com, Reuters

Якщо в Кремлі вирішать використати ядерну збрю проти України, то удар може бути завдано по центральному півдню нашої країни.

Таку думку озвучив директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь, передає НВ.

"Згадуючи, що поруч Бєлгород і Москва (якщо цинічно говорити, якби ми сиділи в російському Генштабі), то, мабуть, (удар був би завданий, – ред.) ближче до центру України. Я б сказав, центральний південь", - сказав він.

При цьому зони ураження залежать від потужності боєголовки.

"У разі демонстративного залякуючого удару, Росія буде використовувати найменшу потужність. Радіус ураження такого удару десь 20, 30, 50 кілометрів", - сказав Самусь.

За його словами, в цьому радіусі повністю знищиться все, що буде виступати над поверхнею.

"Потім йде ударна хвиля, яка ще на сотню кілометрів знищить відносно все. Буде проникаюча радіація в радіусі 30-50 кілометрів. Вона інша, ніж у Чорнобилі. Це та, яка пронизує та випалює все живе моментально", - пояснив Самусь.

"Потім буде електромагнітний імпульс, який знищує всю електроніку на кілька сотень кілометрів. Тобто у нас не залишиться ані мобільного зв'язку, нічого", - розповів військовий експерт.

Після розпаду бойового компонента відбудеться вивільнення радіоактивних речовин і відбудеться катастрофа, подібна до Чорнобильської, резюмував він.

Ядерна загроза

27 квітня.російський диктатор Володимир Путін в черговий раз виступив з погрозами - мовляв, якщо " хто-небудь з боку" втрутиться в україно-російську війну і створить для Росії неприйнятні загрози стратегічного характеру, то Москва нібито наноситиме "блискавичні удари".

При цьому в Пентагоні заявили, що не вірять в існування загрози застосування Росією ядерної зброї попри недавню ескалацію риторики Москви.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що у разі застосування Росією ядерної зброї Лондон завдасть удару у відповідь. Зазначається, що у разі реальної ядерної загрози британський уряд не проводитиме попередні консультації з союзниками, а ухвалюватиме рішення самостійно.

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