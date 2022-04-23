Британія завдасть удару у відповідь: Джонсон жорстко відповів на ядерний шантаж Путіна

Борис Джонсон / Reuters

У разі застосування Росією ядерної зброї Великобританія завдасть удару у відповідь, заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон.

Він упевнений, що після удару у відповідь Кремль більше не може продовжувати загрожувати всьому світу, пише HamamTimes.

Відзначається, що в разі реальної ядерної загрози уряд Великобританії не буде проводити попередні консультації з союзниками, а прийме рішення самостійно.

"Росія не повинна забувати, що у нас теж є ядерна зброя. Якщо Путін натисне на ядерну кнопку, то і у нас вийде. Росія не може більше нікому загрожувати. Ми готові до всього. Путінську диктатуру і російський імперіалізм обов'язково поховають", – попередив Британський прем'єр.

Водночас Джонсон додав, що Британія вступить у війну, якщо Кремль застосує зброю масового ураження.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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