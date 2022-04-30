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У Пентагоні оцінили ризик застосування Путіним ядерної зброї

30 квітня 2022, 07:13

У Міністерстві оборони США уважно стежать за ядерним потенціалом Російської Федерації. Там не вважають, що існує загроза застосування ядерної зброї.

Ядерна зброя
США не бачать загрози застосування ядерної зброї на тлі заяв Кремля / defence.ru

У Пентагоні заявили, що не вірять в існування загрози застосування Росією ядерної зброї попри недавню ескалацію риторики Москви.

Як пише Reuters з посиланням на своє джерело - високопоставленого чиновника в Пентагоні, в Міністерстві оборони США уважно стежать за ядерним потенціалом Російської Федерації.

"Ми продовжуємо щодня стежити за їхнім ядерним потенціалом, наскільки це можливо, і ми не оцінюємо, що існує загроза застосування ядерної зброї. І немає загрози території НАТО", - сказав співрозмовник.

Видання зазначає, що занепокоєння заходу ризиком ядерної війни посилилося після того, як 24 лютого президент Володимир Путін почав повномасштабне вторгнення в Україну і звернувся до Заходу із загрозою. У своїй промові він багатозначно згадав ядерні сили Москви та попередив, що будь-яка спроба встати на шляху Росії "приведе вас до таких наслідків, з якими ви ніколи не стикалися у своїй історії".

Нещодавно директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що до загрози застосування Росією тактичної або малопотужної ядерної зброї в Україні не можна ставитися легковажно. Водночас Головне розвідувальне управління США не бачило великої кількості практичних доказів, що підтверджують це занепокоєння.

Як повідомляв Главред, виступаючи в Петербурзі на зустрічі з членами Ради законодавців 27 квітня, російський диктатор Володимир Путін в черговий раз виступив з погрозами - мовляв, якщо "хто-небудь з боку" втрутиться в україно-російську війну і створить для Росії неприйнятні загрози стратегічного характеру, то Москва нібито буде наносити "блискавичні удари".

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що у разі застосування Росією ядерної зброї Лондон завдасть удару у відповідь. Зазначається, що у разі реальної ядерної загрози британський уряд не проводитиме попередні консультації з союзниками, а ухвалюватиме рішення самостійно.

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