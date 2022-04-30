У Пентагоні оцінили ризик застосування Путіним ядерної зброї

США не бачать загрози застосування ядерної зброї на тлі заяв Кремля / defence.ru

У Пентагоні заявили, що не вірять в існування загрози застосування Росією ядерної зброї попри недавню ескалацію риторики Москви.

Як пише Reuters з посиланням на своє джерело - високопоставленого чиновника в Пентагоні, в Міністерстві оборони США уважно стежать за ядерним потенціалом Російської Федерації.

"Ми продовжуємо щодня стежити за їхнім ядерним потенціалом, наскільки це можливо, і ми не оцінюємо, що існує загроза застосування ядерної зброї. І немає загрози території НАТО", - сказав співрозмовник.

Видання зазначає, що занепокоєння заходу ризиком ядерної війни посилилося після того, як 24 лютого президент Володимир Путін почав повномасштабне вторгнення в Україну і звернувся до Заходу із загрозою. У своїй промові він багатозначно згадав ядерні сили Москви та попередив, що будь-яка спроба встати на шляху Росії "приведе вас до таких наслідків, з якими ви ніколи не стикалися у своїй історії".

Нещодавно директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що до загрози застосування Росією тактичної або малопотужної ядерної зброї в Україні не можна ставитися легковажно. Водночас Головне розвідувальне управління США не бачило великої кількості практичних доказів, що підтверджують це занепокоєння.

Як повідомляв Главред, виступаючи в Петербурзі на зустрічі з членами Ради законодавців 27 квітня, російський диктатор Володимир Путін в черговий раз виступив з погрозами - мовляв, якщо "хто-небудь з боку" втрутиться в україно-російську війну і створить для Росії неприйнятні загрози стратегічного характеру, то Москва нібито буде наносити "блискавичні удари".

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що у разі застосування Росією ядерної зброї Лондон завдасть удару у відповідь. Зазначається, що у разі реальної ядерної загрози британський уряд не проводитиме попередні консультації з союзниками, а ухвалюватиме рішення самостійно.

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